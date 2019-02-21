مدير جمارك دبي يوجّه بتكثيف الرقابة بمركز قرية الشحن

المصدر: دبي - البيان

تولي جمارك دبي أولوية استراتيجية للحدث الوطني إكسبو 2020، عبر تخصيص مشاريع وإجراءات تخليص مميزة، إضافة إلى إجراءات وقنوات تقديم الخدمة الحالية، ونوعية الأجهزة التي تستخدم في المنافذ الجمركية، وتعمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق استضافة نوعية في مسيرة الحدث العالمي، تليق بسمعة دبي خاصة، والإمارات عامة، في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية الكبرى.

وهذا ما تحرص عليه الدائرة عبر الخدمات المميزة التي يقدمها مركز جمارك قرية دبي للشحن التابع لإدارة المراكز الجمركية الجوية.

وقد تعامل مركز جمارك قرية دبي للشحن خلال العام 2018 مع نحو 308 آلاف بيان جمركي، وأنجز 298 قضية منها 160 قضية متعلقة بمحاولة تهريب المخدرات عبر المنفذ الجوي، و60 قضية خاصة في تزوير المستندات والوثائق وتهريب العملات، و3 قضايا متعلقة بتهريب المواد والطلاسم التي تدخل في أعمال السحر والشعوذة.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، خلال جولته بمركز جمارك قرية دبي للشحن، استمرار جهود الدائرة وتكثيف الرقابة لضبط مثل تلك الجرائم التي تمسّ أمن البلاد، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في حماية أفراد المجتمع محلياً وخارجياً، مشيراً إلى الحس الأمني العالي الذي يتمتع به ضباط الجمارك في المنافذ الجمركية، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي والدولة عالمياً، ووجّه بتكثيف الرقابة، وأكد حرص الجمارك على توعية موظفيها بعمليات التزوير في الوثائق الرسمية وأساليب وطرق التهريب.

وأشار إلى الجهود الحثيثة للدائرة في استضافة الدولة لإكسبو 2020 عبر العديد من الخدمات والإجراءات الميسرة على المشاركين، خاصة أن الدائرة فازت بجائزة (الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020)، في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018.