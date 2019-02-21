مشروع مشترك لـ«صناعات» مع شركة توباثكس الإسبانية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة الإماراتية في مجال الاستثمار الصناعي، استكمال الموافقات اللازمة للدخول في مشروع مشترك مع «توباثكس»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع منتجات الأنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ والخلائط المعدنية الصلبة (الأنابيب وملحقاتها).

وفي إطار تعزيز الشراكة الجديدة بين الجانبين، تم التوقيع على اتفاقية للاستحواذ بشكل مشترك على مجموعة نوبو المملوكة لشركة «نورد كابيتل فورفالننج» وشركة «هابو القابضة» النرويجيتين، والمتخصصة بتصنيع الأنابيب عالية الدقة وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح في قطاع الأنابيب فائقة الجودة. وتعمل نوبو من خلال 3 مواقع رئيسية في أهم الأسواق العالمية في قطاع النفط والغاز، وهي دولة الإمارات والسعودية والنرويج.

وتقدم نوبو خدمات الإصلاح والتصنيع لمكونات الأنابيب الميكانيكية عالية الدقة، حيث يستفيد من خدماتها عدد من أبرز الشركات العالمية، مثل بيكر هيوز، وشلمبرجير، وإيمرسون، وهاليبرتون وغيرها. ويعمل في نوبو فريق واسع من الخبراء يشمل أكثر من 200 موظف.

وقال المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»: تنسجم الشراكة الجديدة التي أبرمتها صناعات وتوباثكس مع استراتيجيتنا الرامية لبناء شراكات تسهم في توسيع نطاق القاعدة الصناعية في الإمارات. وباعتبار «صناعات» واحدة من أبرز الشركات القابضة الإماراتية في القطاع الصناعي، فإنها تلتزم بدعم القطاعات الصناعية القائمة على المعرفة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار تركيزنا المستمر لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، وتعزيز قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي ومساهمته في النمو الاقتصادي.

ويشكل توفير الخدمات في قطاع النفط والغاز إحدى مجالات العمل الأساسية في شركة «صناعات»، والتي وظّفت الكثير من الاستثمار في القطاع من خلال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، المزود الرائد لخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات المقدمة إلى شركات استخراج النفط والغاز؛ إلى جانب شركة «الغربية للأنابيب» المتخصصة بتصنيع أنابيب النفط والتي تم تأسيسها مؤخراً بالتعاون مع جي إف إي ستيل كوربوريشن وماروبيني-إيتوشو ستيل إنكوربوريتد اليابانيتين. كما تقوم «صناعات» بتوفير مختلف أنواع الكابلات عالية الجودة من خلال شركتها التابعة «دبي للكابلات الخصوصية المحدودة» دوكاب.