«دبي للاستثمار»: العمل في برج «البرشاء 1» يسير وفق الخطة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للاستثمار، أن العمل في برجها الجديد في منطقة «البرشاء 1»، والذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لها، يسير وفق الخطط الزمنية المحددة مسبقاً، مع وصول الإنجاز إلى 25 ٪، ما يعني اكتماله في الموعد المقرر في ديسمبر 2019، لا سيما بعد الانتهاء بالكامل من أعمال الحفر والهياكل الأساسية للمشروع.

ويقام المشروع على مساحة قدرها 38,917 قدماً مربعة، وستبلغ المساحات السكنية والتجارية 399,453 قدماً مربعة، يوفر من خلالها 278 وحدة متنوعة، تشمل 132 استوديو و122 شقة من غرفة واحدة و24 شقة من غرفتين، تكون موزعة على 14 طابقاً فوق الطابق الأرضي. ويشمل المبنى أيضاً، منطقة تجارية تتسع لسبعة محال بمساحة قدرها 22,988 قدماً مربعة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية، ومرافق ترفيهية ومنطقة للعب، وأربعة طوابق للمواقف، تستوعب أكثر من 300 سيارة.

وخلال الفترة من 26 مايو وحتى نهاية ديسمبر 2018، تم تسجيل 36,920 ساعة عمل تراكمية، ليتم خلالها الانتهاء من تثبيت عمود الهيكل الفولاذي في الطابق الأرضي، مع إنجاز نصف أعمدة السقف، وما نسبته 40 ٪ من الحديد المسلح والقوالب الخرسانية وأعمال الخرسانة الأخرى. ويقع المبنى على مقربة من مول الإمارات، بجوار «شارع الخيل الأول» في منطقة «البرشاء 1»، كما يشغل موقعاً استراتيجياً على مفترق طرق، ما يعني سهولة الوصول إليه من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارعي الخيل والشيخ زايد.

وقال عبيد محمد السلامي مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: «سيوفر برج «البرشاء 1»، مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية والتجارية المعززة بالمرافق الممتازة في موقع استراتيجي سيحظى بإعجاب سكان المدينة».

وكانت شركة دبي للاستثمار العقاري، عينت شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، كمقاول رئيس لجميع أعمال البناء في المشروع. ويعد برج «البرشاء 1» واحداً من مشاريع عقارية عديدة، تضاف إلى محفظة دبي للاستثمار، ومنها تلال مردف، المشروع السكني متعدد الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية والتجزئة، على مساحة 3.9 ملايين قدم مربعة، الذي يشمل فندقاً فئة أربع نجوم، ومستشفى يوفر 230 سريراً، ومشروع رتاج السكني، الذي يمتد على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة، ويضم 11 مبنى سكنياً في قلب مجمع دبي للاستثمار.