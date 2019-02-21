«الشركة العالمية القابضة» تستحوذ على «بال للتبريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الشركة العالمية القابضة» أمس دخولها سوق المرافق الخدمية من خلال توقيعها اتفاقية إطارية للاستحواذ على شركة بال للتبريد القابضة (بال)، مع مراعاة موافقة المساهمين والسلطات المختصة على هذا الاستحواذ.

وتنص صفقة الاستحواذ المقترحة على إجراء تبادل استراتيجي للأسهم، حيث تستحوذ «الشركة العالمية القابضة» على كامل حصص رأس مال شركة «بال» مقابل إصدار 1,311,428,571 سهماً عادياً من الشركة العالمية القابضة لصالح مساهمي شركة «بال هولدينغ»، ودخولها كشريك استراتيجي في الشركة العالمية القابضة.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، واحدة من أبرز أصول التبريد المركزي في الإمارات، بالإضافة إلى مشاريعها القائمة في قطاعات الأغذية البحرية والزراعة والعقارات. ومن خلال استحواذها على محفظة أعمال «بال»، تحقق «الشركة العالمية القابضة» العديد من المكاسب المهمة بما في ذلك ضمان تدفقات نقدية مستمرة، وتحسين الربحية.

وبالنسبة لشركة «بال» ولمساهميها، يساهم الاستحواذ في تسريع وتيرة تطورها كمزود لحلول التبريد في قطاع التبريد المركزي المتنامي في منطقة الخليج العربي، والذي يساهم اليوم بشكل كبير في أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الشركة العالمية القابضة»: «يشكل الاستحواذ على «بال» محطة مهمة في مسيرتنا الاستراتيجية ولحظة حاسمة لازدهار كلتا الشركتين مستقبلاً. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار أولوياتنا الأساسية في التركيز على نمو الربحية وخلق قيمة أفضل للمساهمين ».