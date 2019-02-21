شراكة بين «بن غاطي للمشروبات» و«راوخ»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بن غاطي للمشروبات» وشركة «راوخ» عن شراكة بينهما على هامش معرض «جلفود 2019». واستعرضت الشركتان المنتجات ذات العلامات التجارية «راوخ» في جناح «بن غاطي للمشروبات».

وكانت «بن غاطي للمشروبات» قد وقّعت مذكرة تفاهم مع «راوخ» في سبتمبر الماضي من أجل تعبئة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية «راوخ» في مصنع «بن غاطي للمشروبات» الذي يتوفر على تجهيزات ومعدّات حديثة بحيث تفوق قيمته الاستثمارية 500 مليون درهم ويمتد على مساحة تفوق مليون قدم مربعة في مدينة خليفة الصناعية.

وقال محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»: «لطالما كان جلفود منصة ممتازة لعرض المنتجات والشراكات المتميزة. ومن هذا المنطلق، نحن نفتخر بالاحتفال بشراكتنا مع راوخ».