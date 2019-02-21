غرفة دبي تدعو إلى الابتكار في الصناعات الغذائية

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة دبي لقاء أعمال على هامش الدورة الـ24 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2019»، بمشاركة حشدٍ من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض، دعت خلاله إلى مزيد من الابتكار في مجال الصناعات الغذائية.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة، وفي إطار استفادتها من الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها دبي لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

شارك في اللقاء أكثر من 272 مشاركاً من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 47 دولة، ونحو 17 دبلوماسياً من سفراء وقناصل في الدولة، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، وكيفية الاستفادة مما توفره دبي بوصفها بوابة لأسواق العالم.

مزايا

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي خلال كلمته، إن اللقاء استهدف التعريف بالمزايا التنافسية لإمارة دبي في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، والفرص المجزية الموجودة في السوق، حيث إن الغرفة تضع في أولوياتها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال على الفرص الاستثمارية، معتبراً أن اللقاء فرصة مثالية للاطلاع على واقع الاستثمار في قطاع المشروبات والأغذية.

وأضاف الهاشمي أن سوق دبي يشهد نمواً لافتاً في هذا القطاع الحيوي، حيث تستورد الإمارة ما لا يقل عن 85% من احتياجاتها الغذائية، في حين تبرز فرص نوعية في مجال الأغذية العضوية وقطاعات الحلال والاعتماد والتسويق الرقمي للأغذية وقنوات البيع الذكية للأغذية في الإمارة.

مؤكداً أن المستقبل واعد لخلق علامات تجارية غذائية مبتكرة نتيجة التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، ومشيراً إلى أن دبي تمتلك إمكانات كبيرة لتصدير منتجات الحلال والأغذية العضوية إلى أسواق العالم المتنوعة، مع توقعات بزيادة الطلب على الأغذية الحلال خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الهاشمي أن الغرفة تدعو إلى الابتكار والتميز في الصناعات الغذائية لتتلاءم مع متطلبات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أن التوقعات المستقبلية للقطاع تشير إلى نمو بارز في مبيعات الأغذية وصولاً إلى عام 2021، ما يوفر بيئة خصبة لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

عرض

وقدمت غرفة دبي أمام الحاضرين عرضاً تعريفياً مبنياً على بيانات حديثة من «يورومونيتر إنترناشونال»، حيث توقع العرض حدوث نمو سنوي مركب يبلغ 8.3% لمبيعات منتجات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات خلال الفترة 2018-2021.

ولفت العرض إلى توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب لمبيعات الفواكه والخضراوات خلال الفترة ذاتها، مع تصدر الأناناس لهذه التوقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، تليه الفراولة 9.4% والموز 8.3% والطماطم 7.1%.

وبيّن العرض توقعات واعدة لسوق المشروبات، حيث ستتصدر مبيعات المياه المعدنية ومياه الينابيع النمو السنوي المركب للفترة 2018-2021 محققة نسبةً 18.4%، تليها عصائر الفواكه والخضراوات 6.3%، تليها المشروبات الغازية 5.8%.