الإمارات تعزّز التعاون مع أوكرانيا في الزراعة والثروة الحيوانية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية في مركز دبي للمعارض، على هامش مشاركة الوفد الأوكراني في معرض «جلفود»، وذلك بهدف تعزيز التعاون بينهما في تحقيق استدامة مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية.

وقّع على المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بينما وقعت من جانب وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية أولغا تروفيمتسيفا نائبة الوزير. وقال الزيودي: إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة القطاع الزراعي وتحقيق منظومة التنوع الغذائي في الدولة عبر الاطلاع على التجارب العالمية وتنويع مصادر الاستيراد والاستثمار الزراعي، تحرص على الدخول في شراكات واتفاقات إقليمية ودولية من دورها المساهمة في تحقيق هذا الأهداف الاستراتيجية.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية يأتي ضمن إطار جهود الوزارة في تنفيذ خطة الإمارات للتنوع الغذائي التي أعدتها الوزارة بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومشاركة 50 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات دولية ومنتجين بهدف تعزيز ودعم مستويات الأمن الغذائي في الدولة بالكامل.

ويهدف الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى تعزيز وتطوير سبل التعاون الثنائي بين الدولتين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، من خلال خلق الظروف الأكثر ملاءمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز التجارة الثنائية للمنتجات الزراعية والحيوانية.