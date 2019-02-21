«جلفود 2019».. دورة نوعية بمنتجات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

عزّز معرض «جلفود 2019» مكانته بوصفه منصة تجارية للمتخصصين بالقطاع من شتى أنحاء العالم، لاستعراض أحدث ابتكاراتهم، والكشف عن آلاف المنتجات العالمية التي تطرح للمرة الأولى في السوق في مساحته الممتدة على مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن القول بأن هذه الدورة حفلت بطرح منتجات مبتكرة لأول مرة في معارض الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وقال مارك نابير، مدير «جلفود»: «نجح المعرض في الارتقاء بمستواه على مدار ثلاثة عقود في قطاع الأغذية والمشروبات، ولا شك أن التطور المستمر الذي يشهده القطاع يفرض على تفضيلات المستهلكين ومنتجي الأغذية والمشروبات التكيّف معه، إلا أن مكانة معرض «جلفود» لدى متخصصي القطاع تبقى ثابتة كونه المنصة المثلى لإطلاق منتجاتهم الجديدة. وشهدت الدورة الحالية من المعرض الكشف عن آلاف المنتجات العالمية، وطرح منتجات جديدة في السوق».

«أغذية» والابتكار

أكدت شركة «أغذية» الإماراتية التزامها بتطوير القطاع على الساحة الإقليمية، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والعافية، إذ كشفت النقاب عن اثنين من المنتجات المبتكرة والجديدة المتمثلة في أول مياه شرب معبأة خالية من البرومات في المنطقة، وأول دقيق مدعّم بالفيتامين د.

منصة تشيلية

واختارت مفوضية التجارة التشيلية معرض «جلفود» للكشف عن منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية. ومع انتشار عمليات التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات، تعد منصة «برو تشيلي» الجديدة دليلاً على كيفية استفادة مصدّري الأغذية والمشروبات من التكنولوجيا لتعزيز أعمالهم.