1.25 مليار درهم واردات الإمارات من الأغذية النيوزيلندية

المصدر: دبي- بشار باغ

كشف ديميان أوكونر وزير الزراعة النيوزيلندي أن بلاده صدّرت ما قيمته 1.25 مليار درهم (500 مليون دولار نيوزيلندي) من المنتجات الغذائية إلى الإمارات خلال العام الماضي.

وقال أوكونر في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الإمارات تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة نيوزيلندا على مستوى العالم، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 9 مليارات درهم العام الماضي، كما تعتبر الدولة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لنيوزيلندا في منطقة الخليج، وهذا يتجلى بوضوح في مجال التجارة، إذ تستحوذ الإمارات على أكثر من 50% من صادرات نيوزيلندا الغذائية إلى دول الخليج، بينما تبلغ حصة السعودية نحو 30%.

منتجات

وحول أهمّ المنتجات الغذائية النيوزيلندية وأكثرها طلباً في الإمارات، قال أوكونر: «تأتي منتجات الألبان النيوزيلندية عالية الجودة مثل مسحوق الحليب كامل الدسم باعتبارها من أبرز المنتجات التي تطلبها شركات تصنيع الأغذية العالمية والإقليمية، وهي تشكل جزءاً مهماً من تجارة نيوزيلندا مع الإمارات. وفي العام الماضي، صدّرت نيوزيلندا منتجات ألبان بقيمة 415 مليون دولار إلى الإمارات».

وتابع: «تعتبر الفواكه، وخاصةً التفاح، من أشهر المنتجات النيوزيلندية التي تتوافر على مدار العام في المتاجر والبقالات في الإمارات، ويمثّل التفاح وحده ثالث أكبر صادرات نيوزيلندا إلى الإمارات، بقيمة تناهز 20 مليون دولار.

وبالإضافة إلى منتجات الألبان، تشتهر نيوزيلندا بإنتاجها من لحم البقر والضأن عالي الجودة. وهي تُعدّ أكبر مصدّر لمنتجات الألبان ولحم الضأن في العالم، ويمكن للمستهلكين في الإمارات الحصول على لحم البقر والضأن النيوزيلندي في أفضل المطاعم ومعظم متاجر البقالة ومتاجر بيع اللحوم في مختلف أنحاء الدولة».

ولفت أوكونر إلى تواصل طلب المستهلكين في الإمارات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية من جميع أنحاء العالم. باعتبارها منتجات آمنة يمكنهم الوثوق بها، ونحن نتوقع استمرار هذا التوجّه مع تزايد التركيز على سلامة الغذاء والصحة والعافية.

وقد انعكس ذلك على صادرات نيوزيلندا إلى الإمارات، حيث شهدت قفزة كبيرة في العام الماضي، إذ نمت صادرات مسحوق الحليب بنسبة 44%، وتضاعفت صادرات الزبدة بنحو 200%، بينما شهدت صادرات لحوم الأغنام زيادة أقل بنسبة 12%. وبشكل عام، نمت الصادرات النيوزيلندية إلى الإمارات بنسبة 41%.

أسعار

وفيما يتعلق بتقلبات أسعار المنتجات الغذائية النيوزيلندية في الإمارات العام الماضي والتوقعات لهذا العام قال: «نظراً للتقلبات في أسواق العملات العالمية، والعوامل المحلية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتغيّرات العرض والطلب، من الطبيعي أن تشهد أسعار المنتجات الغذائية المستوردة تغيّرات موافقة. وبشكل عام، تقع أسعار المنتجات النيوزيلندية ضمن فئة المنتجات الممتازة عالية الجودة، لكنّها توفّر للمستهلكين قيمة عالية مقابل المال من حيث الفائدة الغذائية والموثوقية.

في مقابل ذلك، فإنّ الاقتصاد النيوزيلندي المستقر وأنظمة سلامة الأغذية الصارمة تضمن الاستمرارية والثبات في الواردات من نيوزيلندا، وبالتالي تضمن للمستهلكين في الإمارات التوافر المستمرّ للمنتجات الغذائية النيوزيلندية عالية الجودة».

وأكد أن دبي تعتبر وجهة مهمة في قطاع التجارة بالنسبة للمصدّرين النيوزيلنديين، حيث تصل الغالبية العظمى من الصادرات النيوزيلندية إلى الإمارات عبر دبي، كما أنّ الجودة العالية للمنتجات النيوزيلندية تنسجم مع التوقعات العالية للشركات والمستهلكين في دبي.