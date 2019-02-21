«إعمار» تنفي البيع بالعملات الرقمية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قال مصدر مسؤول في إعمار العقارية لـ «البيان الاقتصادي»: إن الشركة لا تقبل من المستثمرين تسديد مشترياتهم العقارية في مشاريعها بالعملات الرقمية. وأوضح المصدر، أن إعمار تطبق في تعاقداتها وتعاملاتها المالية كافة تعليمات البنك المركزي، ولا تجتهد في مسائل جوهرية خارج اختصاصها كمطوّر عقاري للمدن الحضرية.

مؤكداً أن بيع العقارات للمستثمرين يتم بالعملة المحلية الدرهم وليس بالعملات الصعبة أو الرقمية. وكانت تقارير وحسابات غير رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، أمس، إشاعة تدعي قبول إعمار عملات البتكوين والإيثريوم الرقمية في إتمام صفقات بيع العقارات للمستثمرين.

ووصف المصدر تلك الأنباء، بأنها «محاولة مكشوفة لزيادة بريق تلك العملات التي شهدت تدهوراً في قيمتها».

وانخفضت العملات الرقمية الآن بحوالي 80%، منذ أن بلغت ذروتها بالقرب من 20.000 دولاراً في أواخر العام الماضي.