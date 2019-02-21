استطلاع للشركات: تأثير ضئيل للضريبة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت مجلة «ميد» إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لم يكن له تأثير كبير على نشاط أعمال غالبية الشركات في البلاد. وذكرت المجلة أن الضريبة إحدى الاستراتيجيات المالية التي سوف تمكن الإمارات من تحقيق أهداف على المديين المتوسط والطويل لتكون قوة اقتصادية كبيرة ومركزاً للأعمال على مستوى عالمي.

وأشار استطلاع للرأي أجرته المجلة بين الشركات إلى أن 63.79% من المشاركين ذكروا أن تأثير الضريبة على أعمالها كان بسيطاً، بينما قال 13.79% إن الضريبة لم يكن لها أي تأثير عليهم. وأفاد الاستطلاع أن نسبة غير قليلة من الشركات (18.79%) ليس لديها خبراء لتطبيق الضريبة، بينما قال 34.48% إن لديهم خبراء في الضرائب، وقال 46.55% من الشركات إنهم عهدوا بحسابات الضريبة إلى شركات أخرى.

ورداً على سؤال حول تأثير فرض ضريبة قيمة مضافة في دول أخرى بين دول مجلس التعاون الخليجي على أعمال الشركات، قال 60.34% منهم إنها سوف يكون لها تأثير، بينما قال 39.66% إن ذلك لن يكون له أي تأثير.

وقالت مجلة «ميد» إن الإمارات تهدف بتطبيق الضريبة إلى توليد مصدر جديد للعائدات السيادية في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد. وأضافت المجلة: إنه على مستوى العالم، عندما يتم تطبيق ضريبة ما، فإن تأثيرها على الأعمال، إذا وجد، يزول بمرور الوقت بعد تعود الشركات والمستهلكين والمجتمع على النظام الجديد.