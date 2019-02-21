شراكة تُوسّع عمليات «إينوك» إلى 180 ميناء في 28 دولة

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مجموعة «إينوك» تحالفاً استراتيجياً مع مؤسسة النفط الهندية، بهدف توسيع بصمة المجموعة العالمية، والتصدي لتحديات التصنيع في المستقبل من خلال توظيف البنى التحتية المبتكرة لمؤسسة النفط الهندية، والمتخصصة في مجالات الأبحاث والتطوير.

وستمكّن الاتفاقية «إينوك» من تعزيز حضورها لتغطي أكثر من 180 ميناء في 28 دولة، مما يتيح لها القدرة على تزويد العملاء بالزيوت والشحوم المخصصة للنقل البحري والخدمات الفنية المتطورة.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق جهود بحثية وتطويرية مشتركة لإنتاج براميل نفط تتوافق مع الحد الأعلى لاستخدام الكبريت الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية عند 0.5% بدلاً من النسبة الراهنة 3.5%.

ومن شأن هذه الشراكة أيضاً أن تتيح لمجموعة «إينوك» الحصول على موافقات صانعي المحركات في شبه القارة الهندية بسهولة أكبر وخلال فترة زمنية أقل، عبر مركز البحث والتطوير التابع لمؤسسة النفط الهندية، والذي يعتبر واحداً من أكبر مراكز البحث والتطوير في آسيا.

والتحالف هو من أضخم علاقات التعاون في قطاع الزيوت والشحوم البحرية، حيث يعكف كلا الجانبين على التعاون لتزويد العملاء بالخدمات والحلول ذات القيمة الكبيرة.

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