الإمارات تتصدّر العالم في ثقافة حب العمل

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت الإمارات دول العــالم في ثقــافة حب العمل، حسب تقرير شبكة ماكسيس جلوبال العالمية. وجاء في التقرير، أن 79% من العاملين في الإمارات يعملون 24 ساعة إضافية على ساعات العمل الرسمية شهرياً. وأرجع التقرير ذلك إلى أن مناخ العمل في الإمارات شـــديد التنافسية ويتطلب الكثير من الجهد.

وتلت الإمارات في أقوى 10 دول في ثقافة حب العمل، الولايات المتحدة (23.2 ساعة) وهونغ كونغ (23.2 ساعة) وفرنسا (22.5 ساعة) وروسيا (21.2 ساعة) والهند (21.2 ساعة)، والبرازيل (18 ساعة) وبريطانيا (17.2 ساعة) ثم المكسيك (16 ساعة) وأخيراً جنوب أفريقيا (14.8 ساعة).

وشمل البحث ألف موظف في 10 أسواق عمل عالمية في الفترة بين 2 إلى 8 يناير.

وقالت لينا جونز رئيس الرفاه والرعاية الصحية في ماكسيس: «إن جميع الهيئات والمنظمات لا بدّ أن توفر مناخاً داعماً يشجع على رفع الإنتاجية، ومن المهم للمديرين التمييز بين الموظفين الذين يجلسون فقط على المكاتب والذين يعملون بجد أكبر».