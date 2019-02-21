اليافعي تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجنة شؤون عمل المرأة العربية

المصدر: دبي - البيان

فازت عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات يسرى صالح اليافعي بعضوية المكتب التنفيذي للجنة شؤون عمل المرأة العربية عن فريق أصحاب الأعمال للفترة من 2019-2020، وذلك خلال الانتخابات التي جرت خلال أعمال اجتماعات لجنة شؤون عمل المرأة العربية، في دورتها السابعة عشرة، المنعقدة في القاهرة بمشاركة 16 من عضوات اللجنة ممثلات لأطراف الإنتاج الثلاثة من 15 دولة عربية.

يأتي فوز اليافعي بهذا المنصب نتيجة للخبرات المتراكمة والمكانة المتميزة التي تتمتع بها في أوساط أصحاب الأعمال بهذه المنظمة، مما يعزز المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية وسمعتها الطيبة في شؤون أصحاب الأعمال، فضلاً عن جهودها البارزة منذ انضمامها في هذه اللجنة التي أسهمت في إبراز دور المرأة ورفع مكانتها على المستوى العربي.

وقد افتتح أعمال الاجتماع فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، مرحباً بعضوات اللجنة الجدد اللاتي تم اختيارهن في الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً دعم المنظمة الكامل لأنشطة لجنة شؤون عمل المرأة العربية وسعيها الدائم لتفعيل دورها.

واعتمدت اللجنة، في بداية اجتماعها، جدول الأعمال المتضمن بنداً خاصاً بتشكيل الأمانة العامة للجنة لمدة عامين.