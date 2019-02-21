«عرش للاستثمار» تطلق علامتها الفندقية «ذا إس هوتيل» في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أطلقت شركة «عرش» للاستثمار الإماراتية في دبي، أمس، علامتها الفندقية «ذا إس هوتيل» البرشاء بافتتاح فندقها الأول، الذي يضم 246 غرفة فندقية و12 جناحاً بتكلفة استثمارية 300 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للعلوم، القريب من منطقة دبي الجنوب التي تستضيف إكسبو 2020.

وقال عدنان شرفي المدير التنفيذي لشركة «عرش» للاستثمار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن الشركة تعتزم توسيع محفظتها الفندقية في دبي بافتتاح فندق آخر في منطقة الجداف بدبي العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركة تستثمر في أكثر من مجال واتجهت أخيراً للمجال الفندقي والسياحي باستحداث علامتها الجديدة نظراً للتطورات المتلاحقة التي تشهدها دبي والنجاح الكبير الذي تحققه المدينة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وقال مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم: «تزامناً مع استمرار مجمع دبي للعلوم في توسُّعه، يسرنا أن نرحب بفندق «ذا إس» في المنطقة. وسيساعد إطلاق فندق البرشاء في إضفاء مزيد من التنوع على عروضنا ضمن نطاق مجتمعنا المحلي في وقت يواصل فيه الموظفون العمل والإقامة في مباني الفندق.

يؤيد مجتمعنا إطلاق هذا الفندق الذي سيكون ذا أهمية كبيرة في دعم السكان المحليين من خلال إتاحته خيارات للأنشطة والمطاعم، والمبادرات المجتمعية. يسعدنا أن يكون مجمع العلوم في دبي شريكاً لنا على المدى الطويل، وإننا نتطلع قدماً إلى نجاح هذا الفندق».

وبوجوده على مقربة من الأحياء التجارية البارزة، وأهم المعالم السياحية، والمطارات، يعد الفندق الجديد عنواناً مثالياً للمسافرين الذين ينشدون العمل والترفيه معاً.

وقال شايليش غروفر المدير العام لفندق «ذا إس» البرشاء: «يسعدنا افتتاح الفندق الذي يعد جوهرة جديدة تزين ميدان السياحة والسفر المتنامي في دبي». وأردف: «نوفر للمقيمين المحليين ونزلاء الفندق والسياح إقامة مميزة تجمع بين الاتصال والراحة. هدفنا هو أن يشعر النزلاء بأنهم في منزلهم الخاص طوال فترة مكوثهم في الفندق».

وتابع: «سيشكل المسافرون والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، ودول جنوب شرق آسيا، والشرق الأقصى، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية قوام سوقنا المُستَهدفة، كما نخطط لاستهداف أسواق نامية أخرى».

ويتيح الفندق الذي يضم ثلاثة مطاعم مميزة، ونادياً صحياً (SPA) رفيع الطراز، لزواره أن ينسوا فيه عناء يوم طويل، لا شك أنّ فندق «ذا إس» البرشاء سيرفع من مستوى التحدي في قطاع الضيافة بدبي.

وبوجوده على بعد بضع دقائق تفصله عن مول الإمارات والمناطق السياحية في دبي ومراكز الأعمال مثل مركز دبي التجاري العالمي، يمثل الفندق منطلقاً مثالياً لاستكشاف كل ما تزخر به المدينة.