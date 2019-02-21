«ريبورتس ويب»: انتعاش مستمر لصناعة البناء في الإمارات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

توقع تقرير نشره موقع شركة «ريبورتس ويب» العالمية أن يستمر الانتعاش في صناعة البناء بالإمارات، خلال الفترة ما بين 2019 - 2023، مدفوعاً بانخفاض عجز الموازنة وتحسن ثقة المستثمرين، الأمر الذي يدعم الاستثمارات الجديدة في المشاريع السكنية والطاقة والمرافق والبنية التحتية والتجارية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الخام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد إلى دفع الاستثمار في صناعة البناء في الإمارات خلال الفترة المتوقعة. وقال إن الاستثمارات في مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية في إطار برامج متنوعة مثل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم 2017- 2021، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 واستراتيجية التعليم 2020، واستراتيجية الطاقة 2050، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي للسياحة، كلها ستدعم توسع الصناعة خلال فترة التوقعات، ففي أكتوبر 2018، أقرت الحكومة استراتيجية دبي السياحية الجديدة بهدف جذب 21-23 مليون زائر بحلول 2022 و23 إلى 25 مليون سائح بحلول 2025.

وتوقع التقرير أن يحتفظ سوق البناء السكني بمركزه خلال فترة التوقعات ممثلاً 33.1% من القيمة الإجمالية للصناعة في 2023. كما يُتوقع خلال فترة التوقع ذاتها أن يتم دعم ناتج السوق من خلال جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض السكني من خلال بناء وحدات سكنية. وكانت الحكومة رفعت في ميزانية 2019، إجمالي إنفاقها على برنامج الإسكان بنسبة 6.3%، من 1.6 مليار درهم في ميزانية 2018 إلى 1.7 مليار في 2019.

وكشف التقرير أن الدافع وراء نمو فترة التوقعات في سوق البناء الصناعي يتمثل في عزم الحكومة على الحد من اعتماد البلاد على النفط، ففي نوفمبر 2018، أطلقت الحكومة استراتيجية التنمية الصناعية 2030 بهدف زيادة القدرة الإنتاجية الصناعية.