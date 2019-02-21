«كريم» تمنح 25% خصماً لتوصيل المسافرين عبر مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

أصبح الانتقال من مطار آل مكتوم الدولي وإليه أسهل وأقل تكلفة بنسبة 25% بفضل شراكة بين مطارات دبي وشركة كريم لخدمات التوصيل التي تتخذ من دبي مقراً لها. وباستخدام الرمز (فلاي دي دبليو سي FLYDWC ) يمكن لعملاء كريم الحصول على خصم 25% عند السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي.

وتتزامن هذه الخطوة مع مشروع تطوير المدرج الجنوبي في مطار دبي الذي يستغرق 45 يوماً في الفترة بين 16 أبريل وحتى 30 مايو، ما سيؤدي إلى زيادة حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم بنسبة تزيد على 700% خلال هذه الفترة. وستدعم هذه الشراكة بين مطارات دبي وشركة كريم تجربة المسافرين عبر المطار وإضافة المزيد من خيارات التوصيل أمامهم.

وقال يوجين باري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمطارات دبي: «نقدم هذا الخصم لعملائنا، ليس فقط خلال فترة التجديدات بمطار دبي الدولي، ولكن لفترة ممتدة. ويُعد مطار آل مكتوم الدولي من المطارات المهمّة، حيث يوفر لعملائه خدمات سريعة وسهلة وملائمة».