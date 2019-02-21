الطيران المدني بالشارقة تمدّد عقد «سيركو» لخدمات المطار

المصدر: الشارقة - البيان

مدّدت دائرة الطيران المدني بالشارقة عقد تزويد خدمات الطيران لشركة سيركو الشرق الأوسط لمدة سنة ابتداءً من 1 مارس 2019. جرى توقيع العقد في مبنى دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي بحضور الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسكوت أشبي، المدير التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط.

ويأتي توقيع العقد تأكيداً على العلاقات الوثيقة بين الطرفين، التي تمتد لنحو 60 عاماً.

وجزءاً من برنامج لمدة 5 سنوات، دمجت سيركو ودائرة الطيران المدني بالشارقة خدمات معلومات الطيران، وتمت إعادة تجديد وتأهيل نظام خدمات معلومات الطيران بالكامل، والبدء ببرامج تدريب مكثّفة لفريق الموظّفين الحالي.

كما باشرت سيركو برنامج توطين مكثّفاً لجلب الشباب الإماراتي إلى صناعة الطيران. وزادت هذه المبادرة أعداد الموظفين الإماراتيين الذين تم توظيفهم من قبل سيركو بنسبة 20%، وستستمر هذه النسبة بالزيادة مع تطور البرنامج.