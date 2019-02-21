«اقتصادية عجمان» تستقبل وفداً حكومياً من الشارقة

المصدر: عجمان- البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وفداً من حكومة الشارقة، تضمن ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وذلك بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الدراسات والمسوحات الاقتصادية.

وتبادل الطرفان تجاربهما في الدراسات الاقتصادية التخصصية، والآليات المتبعة في اختيار عيّنة الشركات والمنشآت الاقتصادية حسب موضوع الدراسة، وطرق التواصل وجمع البيانات والمعلومات، كما تم بحث الأساليب التي يتم من خلالها إصدار التقارير النهائية والإفادة منها في صنع القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الزائر بتجربة اقتصادية عجمان في دراسة مؤشر ثقة الأعمال، مثمناً التعاون الدائم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين.