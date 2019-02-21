«تايم للفنادق» تتولى إدارة ديونز للشقق الفندقية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة تايم للفنادق توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل ديونز للشقق الفندقية في 3 مناطق بدبي. وقع الاتفاقية مؤخرا في دبي محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق وعبد الله الحربي، المالك لعلامة ديونز للشقق الفندقية.

وقال محمد عوض الله: نسعى من خلال شراكتنا مع ديونز للشقق الفندقية إلى تعزيز استراتيجية النمو وتوسيع نطاق أعمالنا في الإمارات مع افتتاح المزيد من الفنادق في دبي والشارقة، فضلاً عن التوسع في مناطق أخرى من المنطقة مثل السعودية ومصر ليرتفع إجمالي عدد العقارات الفندقية ضمن محفظتنا إلى 20 فندقاً بحلول نهاية عام 2020.

وتضم تايم ديونز للشقق الفندقية البرشاء 83 غرفة، في حين تحتوي تايم ديونز للشقق الفندقية القصيص على 108 غرف، أما تايم ديونز للشقق الفندقية عود ميثاء فيضم من 80 غرفة.

وقال الحربي، مالك ديونز للشقق الفندقية: وقع اختيارنا على مجموعة تايم للفنادق لإدارة ديونز للشقق الفندقية بمختلف فروعها في دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة وتمتعها بالديناميكية والمرونة.