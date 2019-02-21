157 مليون درهم أرباح فلاي دبي للنصف الثاني 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فلاي دبي أمس، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث نمت عائدات الشركة بنسبة 12.4% لتصل إلى 6.2 مليارات درهم (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار ) في العام السابق. وبلغت الأرباح 157 مليون درهم في النصف الثاني، وأدى الأداء القوي في النصف الثاني إلى تقليص الخسائر السنوية إلى 159.8 مليون درهم ( 43.5 مليون دولار).

وشملت تكلفة التشغيل الإجمالية تأثيرات بنحو 411 مليون درهم (112 مليون دولار)، بسبب زيادة أسعار النفط، ونقلت الشركة 11 مليون مسافر عبر شبكة الناقلة، بزيادة سنوية معتدلة، وتسلمت الشركة 7 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: كما كان متوقعاً شهد العام 2018 الكثير من التحديات، ومع ذلك واصلنا الاستثمار في السعة ونمو العائدات، وقمنا بتحسين شبكتنا من خلال زيادة عدد رحلات الطيران على الوجهات الحالية وإضافة محطات جديدة، ومع وصولها إلى مرحلة النضوج، ستسهم هذه الوجهات في إضافة المزيد من النمو.

وقال فرانسوا اوبرهولزر الرئيس المالي للشركة: أداؤنا في 2018 تأثر إلى حد كبير بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى تطورات غير مواتية لصرف العملات. وفي أعقاب نتائجنا المالية نصف السنوية، واصلنا تبني برامج إضافية لتحسين الكفاءة والفاعلية في مختلف عملياتنا وأقسامنا، وأدى ذلك إلى تحسن في النصف الثاني، وسيستمر التركيز الذي وضعناه على هذه البرامج في تحسين أدائنا المالي.

كفاءة النفقات والإيرادات

وبلغت الأرباح قبل الضرائب والرسوم 21.1 % من العائدات السنوية. وبالنسبة للنقد والنقد المعادل، والذي يشمل المدفوعات قبل التسليم للطائرات التي تتسلمها الشركة مستقبلاً فقد بلغ 2.1 مليار درهم مقارنة مع 2.4 مليار درهم في العام الذي سبقه.

وشكلت تكاليف الوقود ما نسبته 29.8 % من إجمالي النفقات مقارنة مع 25% في العام الذي سبقه. وأثر ارتفاع تكاليف الوقود على الأداء وشكل ارتفاعاً في إجمالي النفقات التشغيلية مقارنة مع زيادة السعة. وتشمل تكلفة التشغيل الإجمالية تأثيرات بنحو 411 مليون درهم (112 مليون دولار) بسبب ارتفاع أسعار نفط خام برنت بنسبة 31% عن الفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

ويتوقع استمرار تأثير تذبذب أسعار الوقود إضافة إلى التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النقل الجوي على الدخل وأعداد المسافرين على المديين القريب والمتوسط.

العائدات الإضافية

والعائدات الإضافية تشمل الحقائب والشحن ومبيعات الرحلات وشكلت ما نسبته 9.4% من إجمالي العائدات مقارنة مع 11.9% في العام الذي سبقه. وأسهمت هيكلية أسعار التذاكر الجديدة في نمو إجمالي الإيرادات ولكنها انعكست في انخفاض مساهمتها في الإيرادات الإضافية.

تمويل

وخلال 2018، أنجزت الناقلة عمليتي تمويل لتسلم 4 طائرات جديدة بوينغ 737 ماكس 8 و3 طائرات 737 ماكس 9 من خلال آلتي تمويل وهما آلية «جولكو» وهي آلية التأجير التشغيلي اليابانية للطائرات، إضافة إلى آلية البيع وإعادة التأجير.

وهناك رغبة قوية لتمويل هذه الطائرات ذات المقصورة الضيقة والتي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود. ونتوقع استمرار تمويل عمليات التسليم المستقبلية باستخدام الآليات المتاحة حالياً وكذلك آليات التمويل الجديدة بمستويات تسعير تنافسية تدعم متطلبات الناقلة.

إضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من الحصول على تسهيلات تمويل عبر تجمع من البنوك بعقود آجلة لمدة 10 سنوات لدعم بناء مقرها الجديد الذي من المقرر أن يكتمل في النصف الأول من عام 2020.

وجهات

وأعلنت فلاي دبي إطلاق رحلات إلى 4 وجهات جديدة وهي كاليكوت والتي بدأت في فبراير الجاري وطشقند التي ستبدأ 11 مارس ونابولي في 4 يونيو وبودابست في 27 يونيو. كما أعادت فلاي دبي رحلاتها إلى شيتاغونغ في 20 يناير وستستأنف الناقلة رحلاتها إلى مدينة الهفوف السعودية اعتباراً من 16 مارس.

وهذه الوجهات سيتم تشغيلها ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات وصولاً إلى إجمالي وجهات الشبكة المشتركة إلى 240 وجهة بحلول العام 2022. مع بدء السنة الثانية من الاتفاقية ستستمر الشراكة في تقديم المزايا للعملاء، حيث تصل إلى النضوج وتصبح أقوى.

صكوك

كانت فلاي دبي أصدرت في نوفمبر 2014 صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار مدتها 5 سنوات ويتوقع أن تستحق في نوفمبر 2019، ويجري حالياً مراجعة التسهيلات الجديدة بما في ذلك إعادة تمويل الصكوك.

وقال غيث الغيث: مع دخولنا العام 2019، ما زلنا حذرين لكننا واثقون بأنه لا يزال هناك الكثير من الفرص غير المستغلة والطلب على السفر عبر شبكتنا. وفي السنة التي سنحتفل فيها بالذكرى العاشرة لتأسيسنا، سنمضي قدماً في استراتيجيتنا مع تركيزنا على نموذج أعمالنا. وتتمثل أولوياتنا في تنمية فلاي دبي بشكل مستدام وفتح الأسواق التي لم تكن مخدومة في السابق، والاستثمار في أسطولنا ومواردنا لنوفر لمسافرينا أحدث الابتكارات على متن رحلاتنا وأفضل تجارب السفر.

مدرج

ستشغل فلاي دبي رحلات إلى 41 وجهة من مطار آل مكتوم الدولي خلال فترة أعمال صيانة وتأهيل المدرج الجنوبي من مطار دبي الدولي خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 30 مايو 2019، وذلك لتقليل تأثير إغلاق المدرج على جدول رحلات المسافرين.

مساهمة كبيرة في النمو بمطارات دبي

تسلمت الشركة 7طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 وتم إحالة 4 طائرات بوينغ 737 إلى التقاعد. وأطلقت فلاي دبي رحلات إلى ثلاثة أسواق جديدة منها هلسنكي وكاتانيا وكاراكوف، إضافة إلى تشغيل الرحلات الموسمية إلى دوبروفنيك. ومع استمرار نمو الطلب القوي خلال السنوات الماضية قامت فلاي دبي بتشغيل رحلات إلى وجهات موسمية صيفية مثل باتومي وتيفات.

وتسهم فلاي دبي بنسبة 31% من إجمالي النمو في مطارات دبي بالنسبة لأسواق أوروبا و6% من إجمالي الحركة للمنطقة بشكل عام بزيادة 1% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه. ونمت أعداد مسافري فلاي دبي من بلغاريا بنسبة 56 % ومن رومانيا بنسبة 45 % ومن روسيا بنسبة 42 % ومن صربيا بنسبة 35% ومن أوكرانيا 2%.

واستحوذت فلاي دبي على 43% من زيادة المسافرين بين دبي وروسيا وبلغت حصة الناقلة في السوق 23.8% في 2018 بارتفاع قدره 3.7% عن الفترة المقابلة من العام السابق. ونمت أعداد المسافرين من 5 وجهات في باكستان بنسبة 13%.

ونمت حصة الناقلة في سوق النقل الجوي بين دبي وباكستان بنسبة 24.2% في العام 2018 حيث نقلت أكثر من مليون مسافر. وزادت أعداد مسافري فلاي دبي من البحرين بنسبة 14% ومن الكويت بنسبة 6% ومن سلطنة عمان بنسبة 4%. واستحوذت فلاي دبي على حصة 4 % من سوق الرحلات بين دبي والهند. ونمت أعداد مسافري درجة رجال الأعمال من أفريقيا بنسبة 49 % ومن القوقاز 78% ومن أوروبا 30%.

وبدأت فلاي دبي تشغيل رحلات إلى 11 وجهة من المبنى رقم 3 بمطار دبي كونها مرحلة لاحقة لاتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات لتحسين رحلات الربط للمسافرين.

وخلال العام الجاري هناك 3 طائرات جديدة تنظم إلى أسطول فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس 9 خلال الشهر الجاري. وخلال العام، هناك 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 ستنضم إلى الأسطول في حين ستخرج من الأسطول 9 طائرات بوينغ 800-737 الجيل الجديد، وسيتم إعادتها إلى شركة التأجير مع نهاية عقد التأجير التشغيلي.