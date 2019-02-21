غرفة الفجيرة تبحث التعاون في الأمن الغذائي مع وفد من كازاخستان

المصدر: الفجيرة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل التعاون والاستثمار في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني مع وفد من إقليم كيزيلوردا بكازاخستان خلال استقبال الغرفة للوفد أمس في مقر الغرفة.

ورحب خالد محمد الجاسم، المدير العام للغرفة، بسيرك قوجانيازوف، نائب محافظ منطقة كيزيلوردا، والوفد المرافق له، وبممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الغذائي والزراعي في إمارة الفجيرة. وأعرب عن أمله بأن تكون زيارة الوفد خطوة موفقة على طريق فتح آفاق التعاون الاستثماري التجاري بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإقليم كيزيلوردا.

وقال الجاسم إن إمارة الفجيرة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حفظه الله، تخطو بخطوات مدروسة ومتأنية نحو التوظيف الأمثل لمواردها الطبيعية.