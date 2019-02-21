«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد حكومي رفيع المستوى من أفغانستان، آفاق تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين الشارقة وأفغانستان، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة وفداً أفغانياً برئاسة ناصر أحمد دوراني وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية في أفغانستان. وناقش الاجتماع فرص بناء شراكات استثمارية مستقبلية بين الشارقة وأفغانستان، وخاصة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعتبر الشارقة منذ عقود بوابة تجارية رئيسية لأفغانستان. كما بحث الوفد الأفغاني إمكانية التعاون مع الغرفة للاستفادة من خبراتها وأفضل ممارساتها.

وأشاد محمد راشد الديماس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، بعمق ورسوخ العلاقات الأخوية بين الإمارات عامة، والشارقة خاصة وجمهورية أفغانستان، مؤكداً حرص الغرفة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الجانبين.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة الأفغاني، بمتانة العلاقات القائمة بين أفغانستان والإمارات على مختلف الصعد، معرباً عن حرص بلاده على بناء أفضل العلاقات الاقتصادية مع الشارقة.