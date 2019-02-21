5 أيام من «حياة الفخامة»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعود معرض «دبي العالمي للقوارب» بنسخته الـ27 ليجذب شريحة عريضة من الجماهير تتنوع بين المشترين الجدد وعاشقي الاستمتاع بأسلوب حياة الفخامة، وفق ما أكده موقع «سوبرياختس» البريطاني المتخصص بعالم اليخوت على مدار 5 أيام.

فبين السادس والعشرين من فبراير والثاني من مارس، تختبر قناة دبي المائية خمسة أيام من الاحتفالات الحقيقية بالحياة البحرية مع أكثر من 400 عارض و800 ماركة تجارية تحمل هوية ما يزيد على 60 بلداً تتباهى بعرض منتجاتها وخدماتها خلال الفعالية.

وتضرب جادة اليخوت الفاخرة موعداً هذا العام أيضاً مع استقبال أفخر وأحدث تصاميم مصنَعي اليخوت الفاخرة مثل «أملز» و«فيدشيب» و«هيسن» و«سي آر إن» و«بينيتي» و«لورسن» و«أوشيانكو» و«باغليتو». وستشكل «راد زون» مساحة مخصصة لعرض الهياكل البحرية الأفخر بدءاً من السكوترات البحرية المخصصة وصولاً إلى الغواصات التي تتسع لشخص واحد.

ويتسم المعرض بجانب مثير من المرح متمثل بمسابقات الدراجات المائية، وبطولة الصيد برعاية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومسابقات الفلاي بورد المستمرة طيلة خمسة أيام المعرض.

ولا بدّ لزوار المعرض ألا يفوتوا رؤية يخت «ماجيستي 140» حامل توقيع «جلف كرافت» مصنّع اليخوت الفاخرة الممتد بطول 43 متراً والذي يعود للمرة الثانية هذا العام بعد إطلاقه العام الفائت. يضاف إلى قائمة المشاهدات الممتعة يخت «سيرينا 64» ذات التصميم المبتكر، من صناعة شركة «سيرينا لليخوت».