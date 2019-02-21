اعتماد نتيجة الفائزين بجائزة الشارقة في المالية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة، برئاسة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة نتيجة الفائزين بفئات الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي. وبحث ترتيبات حفل تكريم الفائزين، والتي من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتوجه القصير بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على الدعم الكبير والمتابعة المباشرة لسموه لهذه المبادرة، لما تهدف إليه من تشجيع للاستغلال الأمثل للموارد المالية، من خلال الاستخدام الأفضل للأنظمة المالية والإدارية وللموازنات الحكومية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجائزة قد أنشئت بموجب مرسوم أميري عام 2016، سعياً لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، والفاعلية في استخدام الاعتمادات المخصصة لها.

وقال، إن الجائزة تلقت ترحيباً وتجاوباً كبيرين على مستوى الدول العربية. فبالرغم من أن هذه هي دورتها الأولى، إلا أنها تلقت 30 طلب ترشيح من تسع دول عربية هي: الإمارات ومصر والسودان والمغرب والأردن وتونس ولبنان وفلسطين والعراق.