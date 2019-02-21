«أرجان روتانا» يتوقّع 89 % إشغالاً في الربع الأول 2019

المصدر: دبي - البيان

اختتم فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام جولة ترويجية ناجحة في عدد من بلدان دول مجلس التعاون لإطلاع الشركات السياحية على أحدث التجديدات التي جرت على الفندق.

يأتي ذلك فيما يتوقّع أن تصل نسبة الإشغال خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 89% في ظل التحسن الكبير الذي يشهده قطاع السياحة بإمارة دبي والفعاليات الكبرى التي تحتضنها المدينة.

واستعرض مسؤولو أرجان روتانا مع الشركاء المرافق المميزة التي يتمتع بها الفندق، حيث تم الكشف عن أبرز التجديدات والخدمات الجديدة التي أضيفت مؤخراً للفندق. ويحرص أرجان روتانا على زيارة البدان الخليجية من وقت لآخر بهدف تجديد تعزيز العلاقات مع الشركات السياحية وإطلاعهم على أبرز التطورات بالفندق. ويضم الفندق 242 غرفة.