افتتاح واحة المطاعم المتنقلة بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت بلدية مدينة الشارقة واحة المطاعم التي تقدم وجباتها من خلال مجموعة من العربات المتنقلة بجانب المتنزه الوطني، وذلك بما يخدم سكان المنطقة ومرتادي المتنزه لتقديم مختلف الوجبات والمشروبات، في خطوة حرصت خلالها البلدية على دعم أصحاب هذه المشاريع لممارسة هذا النشاط وتشجيعهم على الاستثمار في ظل ما توفره الإمارة لهم من دعم وتسهيلات، وحضر حفل الافتتاح ثابت الطريفي مدير عام البلدية ومساعدوه وعدد من مديري الإدارات والموظفين وعدد من الحضور.

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية تحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي ظل التوجيهات التي وجه بها سموه بشأن إصدار التصاريح لممارسة نشاط بالسيارات المتنقلة، افتتحت البلدية واحة المطاعم لتضاف إلى مشروعها في منطقة السيوح ومشروع آخر في الممزر، فتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة يساهم في تشجيع أصحاب المشاريع من الشباب والشابات للدخول في سوق العمل وزيادة الإنتاج والاستثمار، حيث يولي سموه أهمية بهم وبأفكارهم ومشاريعهم، كما أن هذا التوجيه يعتبر داعماً للاستثمار في الإمارة التي باتت نموذجاً بما تقدمه من تسهيلات ونهضة اقتصادية ونمو كبير.

وأكد أن البلدية حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، وسيتم تنظيم زيارات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية.

وأوضح المهندس حسن عبد الرزاق مدير إدارة المشاريع في البلدية أن الواحة تم تصميمها بأرقى المعايير لتقديم أفضل الخدمات، حيث تم تحويل جزء من ساحة المواقف المحاذية للمنتزه إلى واحة تحتوي على 10 مطاعم متنقلة وتزويدها بالإضاءة اللازمة، وعمل الصبغ اللازم للأرضيات وتوفير طفايات الحريق وإرشادات السلامة، كما تم تخصيص ركن للأطفال بأرضية عشبية مطاطية لممارسة اللعب والاستمتاع بالأجواء الجميلة في تلك المنطقة، كما قامت البلدية بتوفير الطاولات والمقاعد في الواحة لتناول الطعام عليها.