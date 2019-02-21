«إيه إم بيست»: أرباح شركات التأمين الوطنية تواصل ارتفاعها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

واصل سوق التأمين في الإمارات زخمه في مجال الإيرادات في عام 2018 مُسجلاً بذلك عامه الثاني على التوالي من الأرباح الوافرة. أظهر تحليل «إيه إم بيست» للإفصاحات الأولية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في كلٍّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية «إيه دي إكس» وسوق دبي المالي «دي إف إم» وجود تحسينات ملموسة في مجال التأمين والأداء الإجمالي، إلى جانب نمو متواضع في أقساط التأمين، وفقاً لما جاء في التقرير الجديد لـ«إيه إم بيست».

وتشير «إيه إم بيست» في بحثها الصادر تحت عنوان «أرباح شركات التأمين الوطنية تواصل ارتفاعها في الإمارات إلى أنّ الأرباح الكلية للتأمين لشركات التأمين المدرجة في الإمارات العربية المتحدة قد شهدت في عام 2018 انخفاضاً ضئيلاً بلغ 1.7 في المائة ليصل إلى 1.7 مليار درهم غير أنّ الأرباح الصافية قد أظهرت زيادة قوية، بزيادتها بنسبة 6.4 % لتصل إلى 1.4 مليار درهم.

وقال سلمان صديقي، المدير المساعد في قسم التحليلات: تواصل إيرادات التأمين استفادتها من التحسينات في مجالي التسعير والانضباط التأميني كنتيجة للتغييرات التنظيمية في عام 2017 في خطوط الأعمال الرئيسية للتأمين على المركبات والتأمين الطبي. وتُشير»إيه إم بيست«أيضاً إلى أنّ بوالص التأمين المكتتب عليها في عام 2017 واصلت استفادتها من نتائج عام 2018، مساهمة بشكل إيجابي في الإيرادات الفنية.

ويذكر التقرير بأنّه بعد عامين من النمو القوي في أقساط التأمين على صعيدي الحجم والمعدلات، فقد شهد إجمالي الأقساط المكتتبة زيادة متواضعة في عام 2018. وبالمجمل، ولّدت شركات التأمين المُدرجة مجتمعة إجمالي أقساط مكتتبة يصل على 21.9 مليار درهم خلال عام 2018، مما يمثل زيادة تصل إلى 0.5 % عن 2017.

تتوقع»إيه إم بيست«أن يكون عام 2019 مليئاً بقدر أكبر من التحديات. ويشكّل انخفاض أسعار التأمين على المركبات الذي ظهر في عام 2018 أحد الشواغل الرئيسية.

تأمين طبي

يبقى الأداء المتوقع للتأمين الطبي أحد المجالات التي تبعث القلق بالنسبة لـ»إيه إم بيست«، وخاصة تلك المتعلقة بخطط هيئة الصحة بدبي. وعلى الرغم من أنّ أداء هذه البوليصات كان جيداً إلى حد الآن، تتوقع»إيه إم بيست" حدوث تراجع في الهوامش في الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة وعي حاملي البوليصات بتغطيتهم وعملية إجراء المطالبات. وفضلاً عن ذلك، ستواصل التقلبات أسعار النفط تأثيراتها .