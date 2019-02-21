«نوفوس أفياشن كابيتال» تبرم صفقة لتمويل 4 طائرات بوينغ 777-300

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نوفوس أفياشن كابيتال»، الشركة العالمية لتأجير وتمويل شراء الطائرات، أمس، حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 423 مليون دولار من مجموعة «بي إن بي باريبا» ومجموعة ميتسوبيشي المالية (MUFG) لتمويل صفقة شراء أربع طائرات من طراز بوينج 777-300 إي آر (ذات المدى البعيد).

وهذه أول صفقة تعقدها «نوفوس أفياشن كابيتال» مباشرة مع الشركة المصنعة بسعر عرض بلغ 1.4 مليار دولار. وقال ميشيل ديمبنسكي، رئيس قسم الطيران في مجموعة ميتسوبيشي المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نرى أن قطاع الطيران يشتمل على إمكانات هائلة، ونحن ملتزمون بتوفير حلول مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين مثل شركة نوفوس بغية تعظيم واقتناص فرص الأعمال التي يزخر بها هذا القطاع الحيوي».