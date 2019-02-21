1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 187 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و171 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المطينة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سَجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين، تلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين، والثالثة الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، ومبايعة بقيمة 7 ملايين في منطقة المركاض.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة الخيران الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 36 مليوناً.

وسجلت الرهونات 700 مليون درهم منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 680 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 20 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 497 مليون درهم ورهن بمنطقة المرقبات بقيمة 90 مليون درهم.