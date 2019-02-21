فريق أوروبي يتوّج بالدورة الأولى من بطولة «جلفود» للطهو

المصدر: دبي - البيان

فاز فريق أوروبي بجائزة الدورة الأولى من بطولة «جلفود» للطهو، والتي أقيمت على هامش معرض «جلفود 2019»، حيث تميزت فعاليات هذا العام بمنافسات مشوقة، شاركت فيها أربعة فرق قارّية، ضمّت طهاة مشهورين على الصعيد العالمي.

ومثلت هذه الفرق الأمريكتين، وقارة آسيا، وأفريقيا والشرق الأوسط، وأوروبا، وكان أمامها 60 دقيقة فقط لإعداد قائمة طعام فاخرة من ثلاثة أطباق، تسلط الضوء على تنوع الأطباق والنكهات الأصيلة لمطبخ كل قارة.

وتولّى قيادة الفريق الأوروبي فرانشيسكو غاراتشينو، الطاهي التنفيذي لمجموعة «إيتاليان جروب»، والطاهي التنفيذي لمطعم «روبرتو» في مركز دبي المالي العالمي، ونجح في رفع سقف المنافسة، ونيل إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، التي قيّمت إبداعات الفرق المشاركة.