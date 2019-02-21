خبير يحذّر: نصف الأراضي الصالحة للزراعة تُستخدَم في الصناعة

المصدر: دبي - البيان

شجع خبير في قطاع الأغذية على اعتماد البروتينات النباتية بديلاً غذائياً. وقال الدكتور برنهارد فان لينجريتش، الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات الأنظمة الغذائية وعضو مجلس الإدارة في شركة «بيوند ميت»، في كلمة خلال إحدى جلسات قمة جلفود للابتكار تحت عنوان «مستقبل الغذاء: التحديات والفرص»، إن دراسة مستقبل الغذاء لا يمكن أن تتم من خلال بحث المعطيات الحالية فحسب، بل من خلال استكشاف سبلٍ جديدة لرسم ملامح المستقبل، محذرا من أن نصف الأراضي الصالحة للزراعة تُستخدَم في الصناعة.

ونبه إلى أن نصف الأراضي الصالحة للزراعة على كوكب الأرض تُستخدَم في الصناعة وليس لإنتاج الأغذية. وكشفت بيانات أن 40% من جميع الأغذية التي يتم إنتاجها على مستوى العالم تضيع في مرحلة ما بعد الحصاد، مع خسارة 30% في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ووصف لينجريتش نظام الإنتاج الغذائي الحالي بأنه «غير فعال نسبياً» لأن البروتينات النباتية والبديلة التي تزرع يتم استخدامها لإطعام الحيوانات، حيث يتم استهلاك لحومها بعد ذلك، بدلاً من أن تذهب مباشرة إلى المستهلك.

وقال: «علينا أن نعمل على الحد من نسبة الهدر، وتغير النماذج الخاصة ببرامجنا الغذائية. فإنتاج حيوانٍ ضخم لكيلوغرام واحد من اللحم أو البروتين يتطلب استهلاك الكثير من الطاقة»، مشيراً إلى إمكانية إنتاج ذات الكمية من البروتين من مصادر نباتية وبديلة دون الحاجة للكثير من الطاقة والأراضي.

وأردف: «تعتبر البروتينات النباتية البديلة الحل الأكثر فعالية لبلوغ مستقبل غذائي مشرق. وعلينا أن نستفيد من العقول المبدعة لخبراء الأغذية في العالم».