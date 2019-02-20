شركات تتفاوض لشراء حصة بـ5 مليارات في أنابيب «أدنوك»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يتفاوض صندوق «بلاك روك» وصندوق «كيه كيه آر» لإدارة الأصول على شراء حصة بقيمة 4-5 مليارات دولار في شبكة أنابيب نفط أبوظبي، وهي الخطوة التالية في استراتيجية أبوظبي للخصخصة، وفق كما قالته صحيفة فاينانشال تايمز.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر أن صندوقي وول ستريت لإدارة الأموال يسعيان للاستثمار في شبكة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي صفقة شديدة الأهمية على طريق انفتاح أبوظبي على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

وقالت المصادر إن الصفقة يمكن أن توقّع الأسبوع المقبل. وتستغل شركة أدنوك عملية خصخصة شبكتها للأنابيب من أجل تنويع مصادر التمويل وجذب مزيد من رأس المال الأجنبي. وتضع المؤسسات الاستثمارية الخاصة في الوقت نفسه نصب أعينها الاستثمار في أصول تدر عائدات قوية وسريعة.

وقال أحد المصادر إن الاستثمار في شبكة البنية التحتية لشركة نفط وطنية مثل «أدنوك» يستحق العناء. وتنتج شركة أدنوك أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط، تمثل 3% من الإنتاج العالمي، مما يجعلها من أكبر مجموعات الطاقة في العالم. ولم تعلّق أدنوك أو «بلاك روك» أو «كيه كيه آر». وكانت شركة أدنوك قد باعت أسهماً في وحدتها للتوزيع في اكتتاب أولي عام 2017.