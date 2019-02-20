«دبي التجاري» و«ماستركارد» يطلقان بطاقات خصم جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، تعاونه مع شركة ماستركارد العالمية، لإطلاق مجموعة من بطاقات الخصم الجديدة بميزات مبتكرة ذات قيمة مضافة. وتم إطلاق بطاقات الخصم الجديدة بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لـماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في ديرة، دبي.

ويتزامن إطلاق البطاقات الجديدة، بطاقة خصم ورلد إيليت ماستركارد لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، CBD برايفت، وبطاقة خصم ورلد ماستركارد لعملاء CBD إيليت، مع طرح البنك استراتيجيته الجديدة لـتصنيف العملاء والتي تهدف إلى التركيز على احتياجات عملائنا.

وسيتمتع العملاء من خلال بطاقات الخصم «ورلد إيليت ماستركارد» و«وورلد ماستركارد» بمجموعة من أفضل مزايا السفر والرفاهية والضيافة والمطاعم والمنتجعات الصحية، والتي تشمل دخولاً مجانياً وغير محدود إلى أكثر من 900 صالة مطار لكبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم، وخدمات كونسيرج المطار والرفاهية، وعضويات متميزة خاصة بالتحالف العالمي للفنادق، وتأمين السفر والتأمين الطبي، وعروض فاخرة على المطاعم، وخدمة صف السيارات المجانية، والعديد من المزايا الأخرى التي تقدمها بطاقات ماستركارد.