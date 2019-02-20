«مبادرة التدقيق الذكي» في دبي الأسرع عالمياً في تسجيل التصرفات العقارية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً عن إطلاق مبادرة «التدقيق الذكي» التي تتيح استكمال كافة إجراءات التصرفات العقارية في نفس اليوم.

وخلال الأسبوع الأول من التدقيق المسائي، بلغ مجموع الإجراءات التي تم تنفيذها أكثر من 112 إجراءً، ما يظهر نجاح هذه المبادرة التي تأتي في إطار مساعي الدائرة الدؤوبة الرامية إلى تفعيل وصياغة مبادرات الـX10 العصرية التي تضمن من خلالها تقديم خدماتها لمتعامليها بطريقة سلسلة ضماناً لراحتهم.

ومن خلال المبادرة المتقدمة، بات بمقدور المتعامل إنهاء أي إجراء متعلق بنقل الملكية سواءً كانت مبيعاً أو هبةً أو رهناً في نفس اليوم، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية والكوادر المؤهلة التي تعمل عن بُعد بَعد الدوام الرسمي.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الخطوة المتطورة بقبول واسع من قبل المطورين والوسطاء العقاريين والملاك وممثليهم، إضافة إلى الجهات الحكومية التي ترتبط بعلاقات عمل مع الدائرة، وشركات الإدارة العقارية ومكاتب أمناء التسجيل العقاري.

توفير الخدمات

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: «تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تبني أحدث التقنيات وتطوير أفضل المبادرات التي تتناغم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتوفير الخدمات بصورة سهلة لخدمة السوق العقاري في دبي. وستسهم المبادرة الجديدة في تعزيز مكانة دبي، والوصول بها إلى واحدة من أذكى المدن في العالم من خلال توفير أكبر عدد من الخدمات إلى جمهور المتعاملين».

وتتضمن أهداف المبادرة مواكبة التطور المتسارع في منظومة عمل اقتصاد دبي. وفضلاً عن ذلك، ستساعد في زيادة فعالية الوحدات التنظيمية في الدائرة، خاصة وأنه لا يتعين على المتعاملين الانتظار إلى اليوم التالي لإتمام معاملاتهم، بل يمكنهم إتمام الإجراءات في نفس اليوم للحصول على مخرجات الخدمة.

الطاقة الاستيعابية

وأضاف ماجد المري: «من شأن هذه المبادرة أن تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للإجراءات التي تقوم بها أقسام الدائرة، حيث أصبحنا قادرين على توفير خدمات التصرفات العقارية من خلال مكاتب أمناء التسجيل العقاري ولساعات عمل متأخرة خلال أيام العمل».

وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الدائرة، والمتمثلة في أن تكون دبي البيئة الأولى عالمياً الجاذبة للاستثمار، والحد من زيارات المتعاملين بأن تصبح جميع الخدمات والمعاملات الحكومية رقمية 100% بحلول ديسمبر 2021، وفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات من خلال الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية الذكية لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة قدرة أقسام الدائرة على استيعاب العدد المتزايد من المعاملات.