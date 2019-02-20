إنجاز 90 % من مشروع «عزيزي علياء ريزيدنس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، استكمال 90% من مشروعها «عزيزي علياء ريزيدنس» بمدينة دبي الطبية خلال الشهر الجاري. ويمثل ذلك إنجازاً مهمّاً على درب تسليم المشروع للعملاء في الوقت المحدد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة:«يسلّط نجاحنا باستكمال 90% من المشروع الضوء على التزامنا الراسخ بالتسليم في الموعد المحدد. ومن خلال موقعه الحيوي وسط مدينة دبي الطبية وعلى مقربة من خور دبي، سيستقبل المشروع قريباً أول دفعة من قاطنيه ممن سيختبرون أرقى مستويات التصميم عالي الجودة ومعايير البناء عالمية المستوى».

تصميم فريد

ويشرف المبنى بتصميمه الفريد والمؤلّف من 16 طابقاً على منطقة مدينة دبي الطبية المجاورة التي تضم خور دبي، وعلى أفق مدينة دبي المذهل.

وسجل المشروع منذ إطلاقه إقبالاً شديداً من قبل العملاء، نظراً لموقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول منه إلى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والأنشطة العائلية المتاحة للقاطنين.

وتجري حالياً أعمال التشطيبات المعمارية لتصاميمه الداخلية مع المضي قدماً بإنجاز الأعمال الخارجية بوتيرة متسارعة. كما سيتم استكمال أعمال البنية التحتية في الوقت المناسب بدعم من مدينة دبي الطبية.

وحرصت «عزيزي » على الاستعانة بمجموعة من فرق المقاولات لضمان الإنجاز النهائي للمشروع بنسبة 100%، كما هو محدد في جدول التسليم. وبالتعاون الوثيق مع المقاولين في مختلف أعمالها، تركز الشركة على تسليم مشاريعها بحسب الجدول الزمني المحدد من خلال الدقة في التخطيط والواقعية قدر المستطاع في الإعلان عن مواعيد الإنجاز.