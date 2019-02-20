«الإمارات دبي الوطني ريت» تُطلق برنامج إعادة شراء الأسهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «سي إي آي سي» المحدودة «الإمارات دبي الوطني ريت»، وهي صندوق ائتمان مخصص للاستثمارات العقاري ومتوافق مع الشريعة تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن طرحها برنامج إعادة شراء للأسهم في إطار استراتيجيتها لإضافة قيمة للمساهمين الحاملين لحقوق الملكية بمستوى سعر السهم المخفض الحالي.

وتستهدف المبادرة تحقيق أثر إيجابي على سيولة أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت في سوق تأثرت بمحدودية أحجام التداول مع توفير مستوى من الحماية للمساهمين في الوقت ذاته من التقلبات المتفاوتة للأسعار.

تخصيص

وخصصت شركة الإمارات دبي الوطني ريت نحو 3.5 ملايين دولار للبرنامج، وهو ما يسهل من الاستحواذ على أسهم يصل عددها إلى 4.401.340 سهماً بسعر لا يتجاوز 10% من متوسط سعر التداول المرجح بالحجم (VWAP) لليوم السابق. ويسري البرنامج من الغد وحتى 30 سبتمبر 2019 بما يشمله، ويحتفظ مجلس الإدارة بالحق في تعليق البرنامج أو إنهائه قبل 30 سبتمبر 2019.

وسوف يظل برنامج إعادة شراء الأسهم معلقاً أثناء فترة امتناع شركة الإمارات دبي الوطني ريت عن التداول من 1 أبريل 2019 وحتى إعلان نتائجها للعام بالكامل. كما ستُنفذ شركة الإمارات دبي الوطني ريت البرنامج وفقاً لشروط السلطة العامة التي منحها المساهمون للمجلس خلال الجمعية العمومية.

وسيتم شطب الأسهم المستحوذ عليها ضمن البرنامج بنهاية كل شهر وتم تعيين المتكاملة للأوراق المالية بوصفها شركة وساطة مستقلة لتنفيذ البرنامج بالنيابة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت عبر دفتر أوامر ناسداك دبي ولن يشارك مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت في برنامج إعادة شراء الأسهم.

ويرى فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بشركة الإمارات دبي الوطني ريت أن هناك قيمة مضافة يمكن تحقيقها من خلال استغلال الفائض النقدي الذي في حوزة الصندوق في الوقت الحالي لتحقيق عائدات توزيعات أرباح متوقعة أكبر في المستقبل.

ويقتصر برنامج إعادة شراء الأسهم على الحد الذي لا يؤثر على قدرة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على سداد توزيعات الأرباح والاستحواذ على أصول إضافية تزامناً مع استراتيجيتها للنمو والتوسع في محفظتها العقارية.

تحقيق القيمة

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يتمثل الغرض من برنامج إعادة شراء الأسهم في تحقيق قيمة لجميع المساهمين عبر إعادة شراء الأسهم التي يجري تداولها حالياً بخصم كبير على القيم السوقية للأصول الأساسية».

وأعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت في 29 يناير 2019 عن صافي قيمة أصول بلغ 284 مليون دولار أو 1.11 دولار للسهم الواحد.

كما حافظت محفظة صندوق الريت على نسبة إشغال متنوع تبلغ 88% بإجمالي عائد على المحفظة 8.3% في الوقت الحالي كما استقرت القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية عند 456 مليون دولار (1.7 مليار درهم ) في ظل تنوع العقارات الذي يشمل 11 عقاراً في القطاع المكتبي والسكني والقطاع العقاري البديل.