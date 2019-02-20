7 عوامل أساسية لنجاح مشاريع الضيافة

المصدر: دبي - بشار باغ

حدّد رعد الزعبي، مدير المشتريات وتطوير الأعمال في شركة «لامركيز إنترناشيونال» المتخصصة في خدمات قطاع الأغذية والمشروبات، 7 عوامل أساسية لنجاح المشاريع الاستثمارية في قطاع المطاعم والمقاهي.

وأوضح الزعبي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش مشاركة الشركة في معرض «جلفود 2019»، أن العامل الأول يتمثل في إجراء دراسة جدوى اقتصادية معمقة تتميز بالدقة والواقعية بما يواكب واقع متغيرات السوق ويلبي متطلبات العملاء المتغيرة، فيما يتمثل العامل الثاني في ضرورة أن يتميز المستثمر بالشغف والصبر في إدارة مشروعه مع المتابعة اليومية عن كثب لسير العمليات.

أما العامل الثالث فيتجسد في دراسة وتحديد مصادر التوريد لمختلف المنتجات والتجهيزات بشكل مسبق والتعاون مع المزودين والموردين من ذوي الخبرات والقدرات اللازمة لدعم المشروع في مختلف مراحله.

ويشكل الموقع المناسب والمتميز مع توفير مرافق وديكورات متميزة لضمان راحة وسعادة العملاء العامل الرابع، إضافة إلى جودة وتميز المنتجات والخدمات وتفردها عن باقي المنافسين عاملاً خامساً.

أما العامل السادس فيتمثل في الحرص على تزويد فريق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة لقطاع الضيافة مع تعزيز الولاء لديهم، فيما يتجسد العامل السابع في ضرورة طرح أفكار وابتكارات جديدة ومبتكرة ومنتجات متنوعة ذات جودة عالية في مشاريع الضيافة وهو ما تحرص عليه شركة لامركيز التي تواصل ابتكار وصفات ومنتجات مختلفة ومبتكرة لإعطاء قيمة مضافة أكثر لعملائها.

وفيما يتعلق بقضية الإيجارات وتكاليف التشغيل في قطاع الضيافة، أوضح الزعبي أنها تأتي في مقدمة مدخلات دراسة الجدوى وحساب الأسعار وموازنة العوائد والمبيعات وهوامش الأرباح لأي مشروع، فهي ليست أمراً طارئاً، بل هو مدروس مسبقاً، أما المتغيرات المفاجئة والمستجدات التي يمكن أن تؤثر على مشروع الضيافة فيمكن أن تأتي مع تغير نوعية وحركة المواد من المزودين وتقلب الموظفين والاستعاضة عنهم بفريق لا يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة، ما يؤثر على ثبات الجودة واستمرارية الخدمة.

واقع الأسواق

وحول واقع وآفاق قطاع الضيافة في دبي، أوضح الزعبي أن عامي 2018 و2017 شهدا نوعاً من التباطؤ في النمو، وفي ظل تغيّر واقع ومتطلبات الأسواق نجحت المطاعم والمقاهي والشركات المزودة لخدمات القطاع التي تتمتع بالملاءة المالية والخبرات العملية والتشغيلية المناسبة والمنتجات ذات الجودة العالية مع استمرارية الخدمات المتميزة بالاستمرار والنجاح.

مسيرة تطوير

وأشار الزعبي إلى أن دبي تواصل مسيرة التطوير والتوسع وباتت إنجازاتها المتواصلة محل تقدير وإعجاب من الجميع، لافتاً إلى أنه بالرغم من استقرار نمو قطاع الضيافة فإن السوق لا يزال بحاجة لخدمات المطاعم والمقاهي في بعض المواقع ضمن عدة مناطق في الإمارة، فحالة التشبع تنحصر في بعض المناطق التي باتت تشهد ازدحاماً في منشآت ومنافذ الضيافة، لكن لا يزال هناك العديد المناطق الأخرى بحاجة لهذا النوع من الخدمات.

وأوضح أن القطاع في دبي يشهد بعض حالات التكرار في نماذج المطاعم والمقاهي من حيث الأفكار والمنتجات المقدمة، مؤكداً أن المستثمرين الذي يقدمون أفكاراً مبتكرة بالاعتماد على شركات تزويد محترفة وعلامات تجارية معروفة قادرون على النجاح، وهو ما ينعكس في عدم تراجع مبيعات شركة «لامركيز» في 2018، مشيراً إلى أن خروج بعض المشاريع الجديدة في قطاع الضيافة من السوق، وهي حالة طبيعية في أي قطاع بأي منطقة في العالم، مهّد الفرصة لتوسع المنشآت التي تتمتع بالخبرة والقدرات اللازمة لتعزيز وجودها وزيادة فروعها.

مشاريع القهوة

وأشار إلى أن أبرز التوجهات في قطاع المطاعم والمقاهي تتمثل في تزايد مشاريع بمحال القهوة المتخصصة وعربات الأطعمة والمشروبات، داعياً الشباب المستثمرين في هذه المشاريع إلى دراسة كل نواحي التفاصيل، وخاصة فيما يتعلق بالقهوة وهي عالم واسع ومتنوع وليست بالأمر السهل، لافتاً إلى أن محلات القهوة المتخصصة سجلت نمواً بمعدل 20% خلال 2018 مقارنة بـ 2017.

وكالات تجارية

ولفت الزعبي إلى أن «لامركيز إنترناشيونال» تتخصص في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات عبر تزويد المطاعم والفنادق وكل شركات التموين ومتاجر الشوكولا والحلويات بالمعدات المختصة في هذا المجال، إضافة إلى المواد الأولية والوصفات، كما تتولى تمثيل عدة شركات عالمية مصنعة لماكينات تحضير القهوة بوصها الوكيل التجاري لهذه الشركات.

وتعتمد الكثير من سلاسل المقاهي والمطاعم على هذه الماكينات في عملياتها على غرار ستاربكس وكوستا والمخبز الفرنسي وغيرها. كما تعمل الشركة في تجارة وتوزيع القهوة المحمصة بوصفها وكيلاً تجارياً لعلامة «بليني» الإيطالية المعروفة.

وتشمل عمليات الشركة أيضاً منتجات الآيس كريم الإيطالي «جيلاتو» كونها وكيل إحدى أكبر العلامات التجارية العالمية في هذه الفئة من المنتجات، وهي علامة MEC3، كما تقوم بتوريد ماكينات صنع الآيس كريم والمواد الخام المستخدمة في تحضيرها، كما يتولى فريق الخبراء في الشركة تحضير وصفات خاصة ومتنوعة تناسب متطلبات كل مطعم أو مقهى مع توفير التدريب اللازم لطواقم عمل هذه المنشآت لتأهيلهم ضمن المعايير العالمية للتعامل مع مدخلات الإنتاج وتقديم المنتجات بالشكل الأمثل.

وتغطي منتجات الشركة أيضاً الشراب المركز من علامة «1883» المستخدم في تحضير العصائر والقهوة وكل النكهات.

وتشمل عمليات «لامركيز إنترناشيونال» أيضاً قطاع المخابز، حيث توفر المعدات والتجهيزات من أفران وخلاطات والمواد الأولية كالطحين ومستلزمات الحلويات والمخبوزات، وتتولى «لامركيز» تمثيل علامات تجارية عالمية مرموقة في هذا المجال من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

منصة متكاملة

كما تتولى الشركة الوكالة التجارية على المستوى العالمي لجهاز «فوليتو» من كوريا الجنوبية، ويمكن من خلال هذه الآلة إرسال أي صورة من الهاتف الذكي لتقوم بطباعتها على الحلويات أو البوظة أو رغوة الحليب والقهوة خلال 10 ثوانٍ باستخدام حبر خاص قابل للاستهلاك البشري وخالٍ من أي مواد كيميائية.

ومع اتساع نطاق منتجاتها وخدماتها، تشكل شركة لامركيز منصة متكاملة لتزويد وتجهيز كل المطاعم والفنادق والمطابخ بالمعدات والماكينات والمواد الأولية مع توفير خدمات التدريب وتحضير الوصفات وخدمات الضمان وما بعد البيع.

ولفت الزعبي إلى أن إجمالي العلامات التجارية التي تمثلها «لامركيز إنترناشيونال» تصل إلى 22 علامة تجارية عالمية بوصفها وكيلاً محلياً وإقليمياً بما يشمل المواد الغذائية الأولية أو المعدات والتجهيزات.

نمو مستهدف

أوضح مدير المشتريات وتطوير الأعمال في «لامركيز إنترناشيونال» أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق نمو يتراوح بين 20 لغاية 25 % في المبيعات والتوسع في العمليات على مستوى المنطقة، وإلى جانب تعزيز الأعمال في أسواق الخليج، تتطلع الشركة للتوسع في أسواق بلاد الشام بما يشمل سوريا والأردن ولبنان التي تتمتع بفرص واعدة في قطاع الضيافة بالتزامن مع تزايد الحاجة لتطوير الجودة وتحديث العمليات وسلاسل التوريد للقطاع فيها.

وأشار إلى أن مشتريات الشركة سنوياً من المواد الغذائية الأولية تأتي عبر مرافقها اللوجستية في جبل علي بدبي، التي تضم مستودعات لتخزين المواد المجمدة والناشفة مع مرافق للصيانة، لافتاً إلى خطط للتوسع من خلال افتتاح مركز تدريب وصيانة في منطقة القوز بحلول منتصف العالم الجاري.