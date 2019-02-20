22 شركة أمريكية تعرض أفضل منتجاتها من الألبان

المصدر: دبي - البيان

شارك مجلس صادرات الألبان والأجبان الأمريكية في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض «جلفود» بوفد مؤلف من 22 شركة في مجال الألبان من منتجين ومصدّرين وتجّار. وسلط المجلس عبر جناحه في المعرض الضوء على تنوع وجودة منتجات الأجبان والألبان التي يمثلها، بما يلبي الطلب المتزايد من قبل التجار والمستهلكين على حد سواء.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، سوقاً رئيسية لمنتجات الألبان والأجبان الأمريكية. حيث تشهد هذه السوق ارتفاعاً كبيراً في أعداد المستهلكين المهتمين بالمنتجات عالية الجودة، فضلاً عن تميزها ببيئة أعمال ملائمة وانفتاح تجاري.

وبالإضافة إلى الحضور المتميز والكبير في جلفود، يدعم مجلس صادرات الألبان والأجبان الأمريكية الموردين الأمريكيين لدخول تجار التجزئة الرئيسيين إلى الأسواق في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، وذلك من خلال برامج متخصصة تشمل مجالات التدريب على ترويج المنتجات، ودعم جهود انتقاء العينات، وإدارة الأصناف، التي ستُقدَّم للمشترين وموظفي المتاجر على حد سواء.

ومع وجود أكثر من 600 نوع من الأجبان في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للمنطقة الاستفادة، بإضافة أنواع أجبان جديدة ذات شهرة واسعة وحائزة على تقدير عالمي. كما أطلق مجلس صادرات الألبان والأجبان الأمريكية برنامج شهادة الأخصائي للطهاة الذي يدور حول تحديد طرق جديدة تهدف إلى التنوع والابتكار وتعدد استخدامات الجبن الأمريكي وتنامي الطلب داخل قطاع خدمات الطعام.