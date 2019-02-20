33 % حصة الإمارات من صادرات سنغافورة الغذائية لدول «التعاون»

المصدر: دبي - البيان

كشف نائل إسلام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، أن قيمة الصادرات الغذائية من سنغافورة إلى منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت 211 مليون دولار سنغافوري، نحو 571 مليون درهم، بلغت حصة دولة الإمارات منها 70.2 مليون دولار سنغافوري أي ما يوازي 190 مليون درهم، وبذلك تستحوذ الإمارات على 33 % من صادرات سنغافورة الغذائية إلى المنطقة.

ولفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن قيمة صادرات سنغافورة الغذائية خلال العام الماضي إلى مجمل منطقة الشرق الأوسط بلغت 280 مليون دولار سنغافوري (758 مليون درهم). وتشمل الفئات الثلاث الأكثر طلباً: الحليب المجفف، والكاكاو ومنتجات الشوكولا، ومنتجات الألبان مثل الزبدة والمثلجات والجبن.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل موقعاً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتضم شبكات نقل برية وبحرية وجوية تسهم في تسهيل عمليات التجارة والتوزيع. وإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية، يعد تأسيس شركات أو إقامة شراكات داخل دولة الإمارات عرضاً جذاباً بالنسبة للشركات في سنغافورة.

ومن جانب آخر، قام الدكتور كوه بوه كون، كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، وبانغ تشيونغ بون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة، بزيارة إلى جناح «تيستي سنغافورة» في معرض جلفود 2019.

وتشارك 46 شركة سنغافورية متخصصة في الأغذية والمشروبات في جناح سنغافورة لهذا العام لتسليط الضوء على قدراتها في تقديم منتجات غذائية جديدة ومتميزة وعالية الجودة لمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، علماً أن نصف هذه الشركات تقريباً ستطلق منتجات غذائية جديدة سواء في الإمارات أو الشرق الأوسط.

ويمثل عام 2019 علامة بارزة بالنسبة لسنغافورة لأنه يصادف المشاركة العاشرة لها في معرض جلفود، أحد المعارض التجارية الرائدة في العالم للأغذية والمشروبات.