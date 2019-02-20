«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تخفض تكاليف مشاركة الأعضاء ٥٠%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن مشاركة أعضائها تحت مظلة جناح دولة الإمارات، بالتعاون مع صندوق خليفة في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2019»، الذي يقام في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير 2018.

يضم الجناح نخبة متنوعة من المشاريع الريادية. وتأتي مشاركة المؤسسة في الحدث لتعزيز تنافسها والترويج لمنتجات وخدمات الأعضاء في كبرى الفعاليات والمبادرات التي تقام على مستوى دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وفتح آفاق للتعاون وتحقيق الصفقات مع المهتمين في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويشارك العارضون من أعضاء المؤسسة في «جلفود 2019» بقيمة تخفيضية في التكاليف تقدر بنحو 50%، وتضم مختلف المجالات التي تحظى باهتمام الزوار، وتغطي كلاً من: قطاع المشروبات (المياه - المرطبات)، وخدمات الضيافة، والمأكولات المثلجة، والحلويات والسكاكر، وقطاع التغليف والتعليب، وقطاع المواد الغذائية المعلبة، والنباتات المزروعة، وغيرها من القطاعات التي تتصدر قوائم العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي.

وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تحرص المؤسسة على تعزيز قاعدة عملاء أعضائها من خلال فتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية والأسواق المجاورة في المراحل المقبلة.

وتأتي مشاركتنا في إطار تأكيدنا على الوجود في مختلف الفعاليات والمنصات التي تحقق مردوداً لأعضاء المؤسسة، وبالتالي تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع الحركة الاقتصادية والناتج المحلي بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

وأضاف المري: «تستحوذ مشاريع أعضائنا على حصة مجزية في قطاع الأغذية والمشروبات، وهذا إن دل فإنه يدل على مدى حجم هذا القطاع، الذي يستحوذ على اهتمام مجتمعات الأعمال والأفراد كذلك.

تعد مشاركتنا ضرورية في هذا الحدث، لما نراه من اختلاف الجنسيات وتنوع زوار معرض الخليج للأغذية، ما يشكل فرصاً مجزية لأعضائنا لعرض أبرز خدماتهم والمنتجات الجديدة التي تتمتع بالتنافسية والجودة العالية والتميز في التقدم بصناعة الأغذية والمشروبات».

وقال المري: «عقدت المؤسسة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على هامش المعرض لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات المحلية والعالمية، وبحثاً عن الفرص التنموية والحصول على صفقات خارجية مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين.

تسعى المؤسسة إلى زيادة حصة أعضائها في السوقين المحلي والإقليمي، ونحن نؤمن بكفاءة أعضائنا في تحقيق الصفقات، نظراً لتنوع منتجاتهم التي تناسب مختلف الأذواق، وهذا ما نسعى إلى إثباته من خلال مشاركتنا».