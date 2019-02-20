تقرير غربي: دبي مدينة عالمية ساحرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

وصفت نشرة «أي تيربو نيوز»، اليومية المتخصصة في أخبار صناعة السفر العالمي، دبي بالمدينة العالمية الساحرة، وأنها تشتهر على المستوى العالمي كوجهة ترفيهية وسياحية، ويُشار إليها أحياناً باسم «مانهاتن الشرق الأوسط»، مضيفة أن المدينة تمتلك بالفعل اسماً راسخاً في عالم الفعاليات التجارية، وعن جدارة فهي مدينة ساحرة وعالمية.

ونقلت النشرة عن دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، قولها إن المنطقة تتحول إلى مركز عالمي للسفر والسياحة وتجتذب الزوار من أنحاء العالم.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة، فإن دول التعاون ستجذب 195 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، أي أعلى من المتوسط العالمي لأي منطقة.

وفي دورها الريادي، تجتذب الإمارات الزائرين من خلال تخفيف اللوائح، مثل تطبيق إجراءات أسهل للحصول على التأشيرة، حيث يتم إعفاء المسافرين العابرين من دفع رسوم تأشيرة العبور لأول 48 ساعة في البلاد مع زيادة الأنشطة وفرص مشاهدة معالم المدينة.