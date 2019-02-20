«أدنوك» الأقوى عالمياً بالتصنيف الائتماني في قطاع النفط

المصدر: أبوظبي - البيان

منحت وكالة «فيتش» شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أعلى تصنيفات حالية من قبل الوكالة لشركة في قطاع نفط وغاز على مستوى العالم.

وحصلت «أدنوك» على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة «AA+» من وكالة «فيتش» بدعم الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال الشركة في الاستكشاف والتطوير والإنتاج والربحية القوية والمخزون الكبير وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية.

كما منحت «فيتش» شركة أدنوك تصنيف «AA» بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تؤكد تصنيفات «فيتش» التقدم الذي نعمل على تحقيقه اعتماداً على جهود كوادرنا البشرية التي أسهمت في النمو المستمر الذي تحققه المجموعة منذ تأسيسها، كما تعكس هذه التصنيفات جودة الموارد عالمية المستوى لأدنوك، إضافة إلى أدائها ووضعها المالي القوي، ونموذجها الاستثماري».

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت أدنوك إنجازاتٍ استثنائية كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، ونجاح أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وفتح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، والعمل على النمو والتوسع في التكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمتها 165 مليار درهم.

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