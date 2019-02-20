«مراس» تسعى لاقتراض 6 مليارات لإعادة هيكلة ديون

المصدر: دبي- أشرف رفيق

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، أن شركة «مراس» للتطوير العقاري تسعى لاقتراض 6 مليارات درهم من البنوك من أجل إعادة تمويل ديون مستحقة. وأضافت المصادر، إن «مراس» تسعى إلى تجميع عدد من الديون في قرض واحد وتزيد من مدة السداد، وسوف تجمع مراس التمويل المطلوب عن طريق قروض إسلامية وتقليدية بالدولار والدرهم.

وكان صندوق بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول يجري محادثات للاستثمار في شركة «مراس»، وفق ما ذكرته مصادر لبلومبرغ في نوفمبر الماضي. وقال الصندوق، إنه يدرس خيارات تمكّنه من أجل السيطرة على مشاريع عقارات تجزئة من «مراس»، بما فيها إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في هذه المشاريع.