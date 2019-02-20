بحث تسهيل إجراءات الرحلات البحرية بدبي للتعامل مع الزيادة الكبيرة بعدد السفن

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، المدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية أن مراسي «بي آند أو» تحرص على توطيد التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز سياحة الرحلات البحرية، وجعل تجربة زوار دبي سهلة وممتعة، ولا سيما في موسم الذروة الذي يشهد إقبالاً كبيراً في عدد السفن البحرية.

جاء ذلك خلال استقبال مراسي بي آند أو وفداً من شرطة دبي ضم اللواء الطيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ والعقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ، حيث كان في استقبال الوفد محمد المناعي وطارق السويدي مدير إدارة الشحن العام والعمليات في ميناء راشد وعصام بو غازيين مدير أول العقارات في مراسي بي آند أو.

وتناول اللقاء أطر التعاون الثنائي لتسهيل إجراءات المسافرين، بما يحقق سعادتهم، وذلك من خلال بحث ومناقشة إجراءات الرحلات السياحية البحرية في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين الذي يعد أكبر مبنى للرحلات البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية للرحلات والسياح. كما تم التشاور حول إمكانية إنشاء مركز الشرطة الذكي في المبنى لتجربة سفر رائدة عالمياً، بالإضافة إلى مستجدات تطوير العمل بين الجانبين بما يدعم دبي عاصمة السياحة البحرية وواحة الأمن والأمان.

وخلال اللقاء اصطحب المناعي الوفد الزائر في جولة تفقدية في كافة مرافق مبنى حمدان بن محمد، كما تمت زيارة الباخرة السياحية إم إس سي لريكا، التي تصادف وجودها مع ثلاث بواخر سياحية أخرى تحمل على متنها 19200 مسافر.

وقال المناعي: استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2.3 مليون زائر منذ تدشينه في 2014 إلى 2018 وقفز عدد سياح الرحلات البحرية الذين استقبلتهم «محطة حمدان بن محمد» في «ميناء راشد» بواقع 172% من العام 2014، بـ232.6 ألف زائر إلى 632.7 ألف زائر في 2018، كما سجل عدد البواخر السياحية نمواً قوياً من 94 باخرة في 2014 إلى 120 باخرة في 2018. وفي العام 2015 استقبلت المحطة نحو 270.9 ألف زائر، وفي 2016، 564.2 ألف زائر، وفي 2017 نحو 602.4 ألف زائر.