عقد بين «لوك أويل للزيوت البحرية» و«العمانية للنقل البحري»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة لوك أويل الشرق الأوسط للزيوت البحرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، عقداً مدته 3 سنوات مع الشركة العمانية للنقل البحري. وجرى التوقيع مؤخراً في فندق أمواج روتانا في جميرا بيتش ريزيدنس، حيث وقع العقد جون مانوهاران، مديرة شركة لوك أويل للزيوت البحرية، وإبراهيم بخيت النظيري، المدير التقني في الشركة العمانية للنقل البحري.

وتتيح هذه الاتفاقية للشركة العمانية للنقل البحري خيار تمديدها لمدة عامين إضافيين لتصل الاتفاقية في نهاية مدتها إلى خمس سنوات، في حال كانت خدمات التوريد المنوطة بشركة لوك أويل مرضية. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، ستكون شركة لوك أويل مسؤولة عن تزويد زيوت التشحيم البحرية لأسطول الشركة العمانية للنقل البحري، والمكون من 39 سفينة.