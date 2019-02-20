غرفة دبي تختتم مشاركة ناجحة بقمة التقنية الأفريقية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي مشاركتها الناجحة وحضورها القوي في قمة التقنية الأفريقية التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الرواندية كيغالي، باستكمال المرحلة الأولى من «برنامج تدريب المشاريع الناشئة الخاص بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، الذي أطلقته مؤخراً، والذي يعد أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الأفريقية.

وشملت المرحلة الأولى من البرنامج تنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية» التي شارك فيها 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة أفريقية، حيث تبارى المشاركون ضمن فرق تنافسية على تطوير أفكار إبداعية مبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي أواخر العام الجاري، واستعرضوا التحديات التي تعيق توسعهم ونموهم كمشاريع ناشئة عابرة للحدود، وحددوا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

وستقوم غرفة دبي خلال الفترة المقبلة باختيار الأفكار المتأهلة، وانتقاء الشركات الناشئة التي ستشارك في البرنامج التدريبي. وخلال المرحلة الثالثة من البرنامج، ستخضع الشركات الناشئة المتأهلة إلى برنامج تدريبي مكثف طوال ثلاثة أشهر على يد موجهين وخبراء مختصين وفق الاحتياجات المطلوبة التي تم تحديدها خلال تنظيم المسابقة في العاصمة الرواندية كيغالي.

جلسات تفاعلية

وخلال المسابقة التي نظمت في كيغالي، والتي استمرت يوماً كاملاً وضمت عدداً من الجلسات التفاعلية، تبارى المشاركون من الشركات الناشئة الإماراتية والأفريقية التي مثلت قطاعات متنوعة شملت الزراعة والرعاية الطبية والبيئة والتقنية المالية والتغير المناخي والمسؤولية المجتمعية والتشييد والبناء وخدمة العملاء، وضمت فرقاً مشتركة.

ووضعت المسابقة تصورات للبرنامج التدريبي وملاءمته لمتطلبات الشركات الناشئة ليكون أول برنامج من نوعه تقوم فيه الشركات الناشئة بتحديد آليته وطريقة التدريب والتوجيه والإرشاد ليقوم المدربون والموجهون بعد اختيار الشركات المتأهلة بإدارة البرنامج التدريبي طوال فترة ثلاثة أشهر قبيل انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

وقالت ناتاليا شيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، إن المسابقة استقطبت مشاريع ناشئة متميزة من دبي والقارة الأفريقية، وتعد امتداداً للمنتدى العالمي الأفريقي الأعمال الذي يستهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي بين دبي وأفريقيا، مؤكدة أن فكرة المسابقة والبرنامج التدريبي تعد مبتكرة وغير مألوفة في التعاون عبر الحدود بين المشاريع الناشئة.

وأضافت: تعد المشاريع الناشئة في وقتنا الحالي محفزات الابتكار وبناء المستقبل. وقد وضعت غرفة دبي نصب أعينها دعم هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات جديدة مثل مسابقة غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية وبرنامج تدريب المشاريع الناشئة الذي يوفر منصة مثالية لرواد الأعمال للنمو والتطور.

وسيتم اختيار 10 شركات ناشئة من الإمارات وأفريقيا للمشاركة في هذا البرنامج الذي سيوفر فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، التابعة لغرفة دبي، إضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم.

فرص

ووفرت قمة التقنية الأفريقية، التي استمرت ثلاثة أيام، ودعمتها وزارة تقنية المعلومات في رواندا، رؤى متنوعة، وفرص لقاءات أعمال.