«التسجيل العقاري بالشارقة» تنال آيزو أمن المعلومات

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة على شهادة الآيزو «آيزو 27001:2013»، لنظام إدارة أمن المعلومات، بعد اجتياز مرحلة التدقيق الخارجي التي استمرت على مدار 3 أيام من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهي شركة تدقيق دولية مستقلة تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية لما يزيد على قرن من الزمان.

ويتمثل هذا الإنجاز الجديد في إنشاء نظام متطور لإدارة أمن المعلومات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبمواصفات تقنية متقدمة، مثل أنظمة التشغيل وأنظمة المراقبة والأمن ونظم الحماية، مما يوفر أداء عالياً ضمن التزام الدائرة وحرصها على تحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في جميع الخدمات والأنظمة والممارسات التي تطبقها، وخصوصاً الحفاظ على أمن وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وذلك في إطار من التميز والتكامل والدقة.

تميز

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام التسجيل العقاري بالشارقة، إن الدائرة بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة، تسير بخطوات واضحة وثابتة في طريق التميز والريادة بما يتماشى مع رؤية الدولة عامة، وإمارة الشارقة خاصة في تبوؤ مواقع متقدمة، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين، ومجتمع الأعمال المحلي، وإيجاد المبادرات التي تعزز من مكانة الإمارة اقتصادياً واستثمارياً.