سيدات أعمال عجمان يبحثن التعاون المشترك مع وفد طاجيكستان

المصدر: عجمان - البيان

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، سبل التعاون المشترك مع وفد جمهورية طاجيكستان في عدد من القطاعات ومنها الملابس والأغذية والسياحة العلاجية وغيرها من المجالات، وذلك خلال لقاء مشترك عقد في الحمرية - الشارقة، ترأس وفد مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، وضم الوفد عددا من عضوات مجلس الإدارة وموظفات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية اللقاء ودوره في التشجيع على الشراكة بين سيدات أعمال الطرفين وتبادل الخبرات والرؤى لتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال، موضحة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تنويع مشاريعه ومبادراته وشراكاته لخدمة عضوات المجلس وسيدات الأعمال والأسر المنتجة بوجه عام.

مبادرات ومشاريع

وخلال اللقاء استعرض مجلس سيدات أعمال عجمان أهم المبادرات والمشاريع الخاصة بالمجلس، والتي تستهدف دعم سيدات الأعمال والأسر المنتجة للمساهمة في الاقتصادي الوطني بشكل مباشر، وتعرف الحضور على رخصة بدايات وأهم المعارض التي ينظمها المجلس إلى جانب المبادرات التابعة للمجلس ومنها «ريوقي ورفوف ولقطة وسيارتي» هذا إلى جانب خدمة إعداد دراسات الجدوى، كما أوضح المجلس جهوده في تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتعاونه البناء مع كافة الجهات المعنية بخدمة سيدات الأعمال والأسر المنتجة داخل الدولة وخارجها من خلال الزيارات الميدانية للعديد من الدولة واستقبال الوفود لفتح قنوات التواصل المباشرة والشراكة فيما بينهن.