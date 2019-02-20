«اقتصادية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» تطلقان حملة لتوعية المنشآت

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، يتمحور موضوعها حول الفاتورة الضريبية، وتستهدف الحملة التي تنطلق الأسبوع المقبل الوصول إلى أهم الأسواق والتجمعات التجارية في إمارة عجمان، إضافة إلى منطقتي مصفوت والمنامة، وتأتي في إطار حرص الدائرة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ البرامج المشتركة التي من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد الدولة وحماية حقوق المستهلك.

اجتماع

وكانت الدائرة قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب بحضور عددٍ من المسؤولين من الجهتين، وتم الاتفاق على أن تتضمن الحملة جولات ميدانية على مختلف منافذ البيع ومراكز التسوق في الإمارة، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في مختلف مناطق الإمارة.

وبهذا الشأن، صرح عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «يسعدنا تنظيم هذه الحملة التوعوية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تحت شعار فاتورتك الضريبية حقك وضمانتك، حيث تستهدف الحملة المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، بالإضافة إلى المستهلكين على حد سواء، لحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان الالتزام بالقوانين الاقتصادية في الدولة، وسيتم توعية المنشآت بمعايير إصدار الفاتورة الضريبية وضرورة تجنب أي ممارسات تؤثر بشكل سلبي على المستهلك».